Kırşehir\'de Kaçak Tütün Operasyonu

KIRŞEHİR (İHA ) – Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde kaçak tütün ve sigara imalatına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Çiçekdağı Emniyet Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçede belirlenen 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda çok sayıda açık tütün, boş sigara makaronu ile sigara imalatında kullanılan otomatik elektrikli makineler ele geçirildi.
Operasyon kapsamında olayla bağlantılı 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlemlerin Çiçekdağı Emniyet Amirliği'nde devam ettiği öğrenildi. - KIRŞEHİR
