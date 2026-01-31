Kırşehir\'de Kaçakçılık Operasyonu

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda elektronik nargile nargile tütünü ve bandrolsüz ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada; 12 elektronik nargile, 11 elektronik nargile kiti, 20 kilogram nargile tütünü, 112 farklı ebatlarda bandrolsüz ürün ile 1 bin 260 dal doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak M.A. isimli şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR