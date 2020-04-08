Kırşehir'de kıraathaneye dönüştürülen eve kumar operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika

Kırşehir'de, kıraathaneye çevrilen müstakil evde kumar oynadıkları ileri sürülen 12 kişi gözaltına alındı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kapatılan kıraathanelerin faaliyetine ilişkin denetimlerini sürdüren Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ihbar üzerine merkez Aşıkpaşa Mahallesi'ndeki müstakil eve gece saatlerinde baskın düzenledi.

Evin farklı odalarındaki masalarda sigara içilerek kumar oynandığını tespit eden ekipler, T.A, C.T, T.H, Ç.O, B.M, K.H, H.E, R.F, E.A.G.A, A.F, E.K'yi gözaltına aldı.

Polis ekipleri, oyun malzemelerine el koydu.

"Kumar oynamak, kapalı mekanda sigara içmek, koronavirüs önlemleri kapsamında alınan tedbirlere uymamak" suçlarından idari para cezası uygulanan şüphelilerden 10'u serbest bırakıldı.

Evi kıraathaneye çevirdikleri ve kumar oynattıkları ileri sürülen T.A. ve C.T'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.