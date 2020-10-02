Kırşehir'de, köylerde içme suyu çalışmaları aralıksız sürüyor - Son Dakika

Kırşehir'de, köylerde içme suyu çalışmalarını İl Özel İdaresi sürdürüyor.

Özel İdare Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, Kırşehir'de, bütün köylerde su sorunu yaşanmaması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. '8.5 Milyonluk İçme suyu Yatırımı Gerçekleştiriyoruz' diyen Genel Sekreter Yılmaz, "Amacımız ilimizde bulunan tüm köylerimizin gelecekte su sorunu yaşamaması. Köylerde yaşayan vatandaşlarımızın ilave ve nitelikli içme suyu kullanımını sağlamaktır. Bu kapsamda elimizden gelen tüm çaba ve imkanlarımızla çalışıyoruz. Planladığımız çalışmaları aralıksız devam ettirip bu kapsamda 2019 yılında yaklaşık 11 milyonluk yatırım ile köylerimize 19 adet kollektör, 18 adet terfi hattı ve ENH ile bir adet güneş enerji santrali yapımı gerçekleştirdik" dedi.

2020 yılı köy içme suyu çalışmalarının da planlanan programlar dahilinde aralıksız devam ettiğini belirten Genel Sekreter Yılmaz; "Merkez ve tüm ilçede planlanan köylerimizde 2020 yılı il geneli su ve alt yapı hizmetleri kapsamında; Merkez, Akpınar, Akçakent, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman ve Mucur İlçelerimizdeki program kapsamındaki köylerimize toplamda 37 adet kollektör, 15 adet sondaj, 8 adet ENH(Enerji Nakil Hattı), 10 adet depo bakım 4 adet yeni depo yapımı ile ishale yenileme çalışmaları olmak üzere toplamda 74 köyümüze yaklaşık 8,5 milyon lira yatırımla su ve alt yapı projesi yapmış olacağız" diye konuştu. - KIRŞEHİR