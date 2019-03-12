Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de 'Milletin Sesi Mehmet Akif Ersoy' Temalı Tiyatro Gösterimi Yapıldı

Kırşehir'de 'Milletin Sesi Mehmet Akif Ersoy' Temalı Tiyatro Gösterimi Yapıldı

1 saat önce

Kırşehir'de Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından İstiklal Marşı'nın Kabulü nedeniyle "Milletin Sesi Mehmet Akif Ersoy' temalı program düzenlendi.

Kırşehir'de 'Milletin Sesi Mehmet Akif Ersoy' Temalı Tiyatro Gösterimi Yapıldı, System.String[]
Kırşehir'de Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından İstiklal Marşı'nın Kabulü nedeniyle "Milletin Sesi Mehmet Akif Ersoy' temalı program düzenlendi.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen programa Vali İbrahim Akın'ın yanı sıra Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkan Yardımcısı Emre Şahinci, daire müdürleri, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Şevket Karadeniz, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Yunus Emre Anadolu İmam-Hatip Lisesi Okul Müdürü Mustafa Karadeniz'in günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmanın ardından Mehmet Akif Ersoy konulu sinevizyonu ile devam eden programda öğrenciler tarafından oynanan 'Milletin Sesi Mehmet Akif Ersoy' temalı tiyatro beğeni aldı.

Tiyatro gösterimi sonrası Asımın Neslinden Mehmet Akif'e konulu şiir ve kompozisyonların okunduğu program, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile devam etti. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:08 Kaynak: İHA

Yunus Emre, Kırşehir, Mehmet Akif Ersoy, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cani Evlat, Babasının Mezarı Başında Tartıştığı Annesini Boğarak Öldürdü Son Dakika! THY'den Boeing 737 Yolcu Uçağıyla İlgili Dikkat Çeken Açıklama: İkinci Bir Karara Kadar Durduruldu

Siirtli Kadından İmamoğlu'na, 'Sen Kaliteli Adamsın Git Eniştemin Yanında Dur' Erdoğan'ın "Varlık Kuyruğu" Açıklamasını Eleştiren Asiye Teyze: Bizimle Oynuyor, Ben Tımarhanelik Oldum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 18:43:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de 'Milletin Sesi Mehmet Akif Ersoy' Temalı Tiyatro Gösterimi Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]