Kırşehir'de öğretmenler öğrenciler için söyledi - Son Dakika

Kırşehir'de öğretmenler öğrenciler için söyledi

Kırşehir'de öğretmenler öğrenciler için söyledi Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen "Öğretmenler Çocuklar İçin Söylüyor" Projesi kapsamında Kırşehir'de öğretmenler kendi yörelerinin şarkı ve türkülerini söyledi.

Kırşehir'de öğretmenler öğrenciler için söyledi KIRŞEHİR - Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen "Öğretmenler Çocuklar İçin Söylüyor" Projesi kapsamında Kırşehir'de öğretmenler kendi yörelerinin şarkı ve türkülerini söyledi. Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan klip çalışması şehirde büyük beğeni kazandı. Kırşehir Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesi Müdürlüğü tarafından organize edilen çalışmaya 25 farklı okuldan 30 farklı branşta öğretmen katıldı. Kırşehir yöresine ait "Kale Kaleye Bakar" adlı türkü Akpınar, Akçakent, Boztepe, Mucur, Kaman ve Merkez ilçedeki farklı okullarda çekim yapılarak hazırlandı.

Son Dakika

Sanatını bebeğinin tırnaklarında deneyen anne, eleştiri oklarının hedefi oldu

Daha fazla para için Avrupa Süper Ligi'nde direten Juventus'un gelirleri çakılmaya başladı

Altaylı'dan yeni bir Kabine iddiası daha: Daha çok isim var, değişiklikler hazirana ertelendi

Boğaz manzaralı yalısından "Evde kal" çağrısı yapan Arzu Sabancı'ya tepki yağıyor

Davutoğlu'ndan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık için dikkat çeken paylaşım

Feci kazadan geriye bu görüntü kaldı! Hurdaya dönen araçta 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Atama kararlarında bir isim dikkat çekti! AK Partili vekilin oğlu kritik göreve getirildi

Antalya'da üreticinin elinde kalan elmalar vatandaşlara dağıtıldı