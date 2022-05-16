Kırşehir'de Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Kırşehir'de Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla bilgilendirme toplantısı yapıldı

16.05.2022 18:05
Kırşehir'de Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla bilgilendirme toplantısı yapıldı

Kırşehir Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Hacı Mehmet Akdeniz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sosyal güvenliğin öneminin bir kez daha anlaşıldığını söyledi.

Kırşehir Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Hacı Mehmet Akdeniz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sosyal güvenliğin öneminin bir kez daha anlaşıldığını söyledi.

Kurum binasında basın toplantısı düzenleyen Akdeniz, Sosyal Güvenlik Haftası'nda yapacakları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Bu haftada sosyal güvenliğin önemi, devletin yürüttüğü hizmetler ve verdiği desteklerle ilgili vatandaşların bilgilendirildiğini ifade eden Akdeniz, fabrikalar başta olmak üzere işletmeler ve esnafı ziyaret ederek çalışma yürüteceklerini dile getirdi.

Kovid-19 sürecinde sosyal güvenliğin öneminin daha da iyi şekilde anlaşıldığını vurgulayan Akdeniz, şunları kaydetti:

"Sosyal güvenliğin önemini, verdiği hizmetleri vatandaşlarımıza anlatmak için bu haftayı kutluyoruz. Vatandaşlarımıza sosyal güvenliğinizi ihmal etmeyin, geleceğinizi karartmayın diyorum. Biliyorsunuz, Kovid-19 yaşandı. Bu salgında sosyal güvenliğin ne derece önemli olduğunu hep beraber yaşadık. Bu süre içerisinde hiçbir vatandaşımızı mağdur etmedik. Salgına yakalanan vatandaşlarımızın testlerini, sağlık hizmetlerini SGK ücretsiz olarak karşıladı. Bu süre içerisinde hastalığa yakalanan işçilerimizin gelir kaybını önledik."

Akdeniz, sigortasız işçi çalıştırılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerine işaret ederek, bu konuda ihbarda bulunanların kimliklerinin her zaman gizli tutulduğunu aktardı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika


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