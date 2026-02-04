Kırşehir'de Sosyal Konut Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika
Kırşehir'de Sosyal Konut Kura Çekimi Yapıldı

Kırşehir\'de Sosyal Konut Kura Çekimi Yapıldı
04.02.2026 17:29
TOKİ, Kırşehir'de 1633 konut için kura çekim töreni düzenledi. 10,575 kişi başvurdu.

TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 81 ilde yürütülen 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Kırşehir'de 'Ev Sahibi Türkiye Sosyal Konut Kura Çekim Töreni' gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde hayata geçirilen 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Kırşehir'de yapılacak 1633 konutun kura çekimi, noter huzurunda yapıldı. Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen törene; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, TOKİ Başkan Yardımcısı Murat Aydın ve vatandaşlar katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, programda yaptığı konuşmada, "Bugün türkülerin, aşıkların, ahilerin ve cömert insanların şehri Kırşehir'imizdeyiz. Hep birlikte 'Yüzyılın Konut Projesi' ile 81 ilimizin tamamında inşa edeceğimiz 500 bin sosyal konut kapsamında, Kırşehir'deki hak sahiplerini belirliyoruz. 'Ev Sahibi Türkiye' sloganıyla 1633 konutun kura çekimini gerçekleştiriyoruz. Böyle anlamlı bir programda sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hak sahibi olacak bütün kardeşlerimize hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un öncülüğünde, ülkemize ve şehirlerimize muazzam yatırımlar kazandırıyoruz" dedi.

'1633 KONUTUN KURA ÇEKİMİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Bakanlık olarak Kırşehir'de bir yandan vatandaşların can ve mal güvenliğini teminat altına almak için kentsel dönüşüm projeleri yürütürken, diğer taraftan barınma ihtiyacına yönelik çalışmalara aralıksız devam ettiklerini ifade eden Demiralp, "Bugün de aynı kararlılıkla, 500 bin sosyal konut seferberliği kapsamında Kırşehir'deyiz. 'Ev Sahibi Türkiye' sloganıyla bu dev atılımı kararlılıkla sürdürüyoruz. 6 Şubat depreminin ardından afet bölgelerinde rekor bir hızla, günde 550 konut üreterek 455 bin konut tamamlayan ve afetzede vatandaşlarımıza teslim eden devletimiz, bugün de 500 bin yeni yuvayı ayağa kaldırma iradesini ortaya koyuyor. Bugün burada, Kırşehir'de inşa edeceğimiz toplam 1633 konutun kura çekimini gerçekleştiriyoruz. Bu konutlara 10 bin 575 vatandaşımız başvuruda bulundu. Noter huzurunda hak sahiplerini belirliyoruz. Milletimizi ev sahibi yapmak için çeyrek asırdır kararlılıkla çalışıyoruz" diye konuştu.

TOKİ Başkan Yardımcısı Murat Aydın ise "Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, bakanımızın koordinesinde Türkiye'nin dört bir yanında binlerce projeyi hayata geçirdik. 2022 yılında başlatılan 250 bin konut kampanyası ile yüz binlerce dar gelirli vatandaşımız ev sahibi oldu. Bugün burada, 500 bin sosyal konut kampanyası kapsamında Kırşehir'e de yeni konutlar kazandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Sosyal Konut, Kırşehir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

