Yaşlı çiftin altınlarını dolandıran şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kırşehir'de, telefonla aradıkları yaşlı çiftin altınlarını dolandırdığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kaman ilçesine bağlı Ömerhacılı köyünde 84 yaşındaki Hilmi Seyfi'yi arayan ve kendisini astsubay olarak tanıtan bir kişi, eski kimliğinin dolandırıcıların eline geçtiği bahanesiyle yanına göndereceği S.M'ye altın ve para vermesini istedi.

Konuşma sürerken eve gelen S.M, Hilmi ve eşi Kadın Seyfi'den 9 çeyrek altın, bir yüzük ve 22'şer gramlık 3 bileziği alıp, 15 dakika sonra geleceğini söyleyerek evden ayrıldı.

Hilmi Seyfi, S.M. geri dönmeyince dolandırıldığını anlayıp İlçe Jandarma Komutanlığına bilgi verdi. Jandarma ekipleri, S.M'yi Kırıkkale'de gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından Kaman Adliyesi'ne sevk edilen S.M, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

S.M'nin, altınları teslim ettiğini öne sürdüğü diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Hilmi Seyfi, AA muhabirine, "Başçavuşum diyerek arayan telefondaki kişi bizimle ilgili özel bilgileri söyleyince inandım. 'Ankara'dan arıyorum' dedi. Eski kimliğimle suç işlendiğini, dosyanın kabarık olduğunu söyledi." dedi.

82 yaşındaki Kadın Seyfi de altınları ve ziynetleri köyde nohut tarlalarında çalışıp biriktirdiğini ifade ederek, "Hangimiz ölürsek cenaze ve kefenimiz için kullanalım diye biriktirdim. Bu altınları evlerde ekmek yaparak, nohut tarlalarında çalışarak biriktirdim. Çocuklarımız ve cenazelerimiz için biriktirdiğimiz altınlarımızı aldılar." diye konuştu.