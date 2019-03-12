Kırşehir'de Yeni TOKİ Konutları Yapılacak

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, TOKİ tarafından Kırşehir'de 250 konutluk yeni projenin hayata geçirileceğini söyledi.

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, TOKİ tarafından Kırşehir'de 250 konutluk yeni projenin hayata geçirileceğini söyledi.



Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Bahçeci, belediye işbirliğiyle uygulanacak proje hakkında bilgi verdi.



Kındam Mahallesi'nde TOKİ'nin uygulayacağı yeni proje ile 2+1 ve 3+1 nitelikli konutların yapılacağını vurgulayan Bahçeci, şöyle devam etti:



"Cumhurbaşkanımızın talimatı ile tüm Türkiye genelinde TOKİ aracılığı ile 50 bin sosyal konut yapılacak. Bu kapsamda Kırşehirimize ilk etapta 250 konutla bir proje başlangıcı yapılmış olacak. Buradaki gayemiz evi olmayan insanlarımızı ev sahibi yapmak. 11 Mart'ta başvurular başladı. Tarihler kategorilerine göre değişiyor. Dört kategoride başvuru olacak. Birinci şehit aileleri, vazife gazi malulleri, dul ve yetimler olacak. İkinci kategoride en az yüzde 40 engelli vatandaşlarımız için olacak. Üçüncü kategoride emekli vatandaşlarımız için olacak. Dördüncü kategoride ise diğer vatandaşlarımız olacak."



Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne gelenlerin bilgilendirileceğini dile getiren Bahçeci, "Toplamda 283 dönüm alanı bu iş için ayırmıştık. İçerisinde okulu, sosyal tesisi, sağlık tesisi, kültür tesisleri, dini tesis alanları, park alanları her şeyin olduğu bir planlama" ifadelerini kullandı.



Konutların maliyetiyle ilgili de bilgi veren Başkan Bahçeci, şunları kaydetti:



"2+1 ve 75 metrekare balkonlu bir dairenin tahmini satış fiyatı 138 bin lira olacak. Başvuruda yüzde 12'sini öderse 180 ay taksitle 675 lira ödenecek. 27 bin 100 lira peşin yatırırsa 240 ayda 460 lira taksit ödeyecek. 2+1 dairelerde 6 ayda bir memur maaşı ÜFE-TÜFE'nin en düşük olanı baz alınacak. Başvurulardan sonra ihalesi yapılacak. Konutların yapımına başlanacak. 2+1 ve 3+1 talebe göre değiştirebiliriz. "

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