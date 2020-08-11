Kırşehir'den gurbetçilerin yaşadığı ülkelere gazoz ihraç edilecek - Son Dakika

Kırşehir'de üretilen gazozun gurbetçilerin yoğun olarak yaşadığı ülkelere ihraç edileceği belirtildi.

Gazoz üreten firmanın yönetim kurulu başkanı Şerafettin Uğurlu, yaptığı açıklamada, "Özbağ Gazozu" adıyla bilinen markayı devraldıktan sonra büyütmeyi hedeflediklerini belirtti.

Markanın Türkiye'nin bir çok ilinde sevilerek tüketildiğini ifade eden Uğurlu, Hollanda, Avusturya, Belçika ve Almaya gibi ülkelerde çok sayıda Kırşehirli gurbetçinin olduğunu, bu ülkelere ihracat için görüşmelere başladıklarını dile getirdi.

Yerli ve milli bir markaya sahip çıkarak yurt içinde ve yurt dışında birçok bayiye ürün gönderdiklerini vurgulayan Uğurlu, "Gazoz üretimimizi her geçen gün arttırarak piyasadaki yerimizi büyüttük. Yurt dışına da ihracatımız başlıyor. Almanya'nın Köln şehrine bayilik verdik. Haftada bir Kırşehir'den Köln'e bir tır Özbağ Gazozu göndereceğiz." dedi.