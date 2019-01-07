Son Dakika Haberleri: Kırşehir'in İlçeleri Beyaza Büründü

Kırşehir'in İlçeleri Beyaza Büründü

1 saat önce

Kırşehir'de dün itibari ile başlayan kar yağışı ilçeleri beyaza bürüdü.

Kırşehir'in İlçeleri Beyaza Büründü, System.String[]
Kırşehir'de dün itibari ile başlayan kar yağışı ilçeleri beyaza bürüdü.

Kaman, Çiçekdağı, Akpınar, Akçakent ilçelerinde İl Özel İdaresi yaptığı çalışmalarla yolları açarak ilçe merkezleri ile köy yolları bağlantılarının açık kalmasını sağladı. Sabah saatlerinde ise ilçe belediyeleri ve vatandaşın da verdiği destekle yollar kardan arındırıldı. Kaman ilçesinde yağış sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

İl Özel İdaresi ekipleri ise dün akşam saatlerinde başladığı yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe merkezlerinde yapılan çalışmalara 7 ekip 60 kişi ile yol açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Köylerden ilçelere ilçelerden ise il merkezine trafikte aksama olmaması için ekipler, var diyeli sistemle 10 greyder, 6 kar bıçaklı kamyon, 9 kepçe, 1 dozer, 7 pikap araç, 2 tır hazır halde bekliyor. İlçe merkezlerinin köyler ile bağlantı yolları ise açık. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:07 Kaynak: İHA

Çiçekdağı, Kaman, Kırşehir, Güncel
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