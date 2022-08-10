Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

10.08.2022 15:52
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kırşehir jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kişi gözaltına alındı.

Kırşehir jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akpınar ilçesine bağlı Köşker Köyü'nde bir kişinin uyuşturucu madde yetiştirip ticaretini yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı gözaltına alırken, arama yaptı. Yapılan aramada, satışa hazır halde 1 kilo uyuşturucu madde, 118 gram kenevir tohumu, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 54 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs, karakola götürüldü. - KIRŞEHİR

YORUMLAR
500
Antalya'da aranma kaydı bulunan şüpheli, jandarmaya yakalandı Antalya'da aranma kaydı bulunan şüpheli, jandarmaya yakalandı Bilecik'te 94 kilo kaçak tütün ile 1 milyon 840 adet boş makaron ele geçirildi Bilecik'te 94 kilo kaçak tütün ile 1 milyon 840 adet boş makaron ele geçirildi
Kaynak: İHA

Jandarma, Kırşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:41 Yılan avcıları, 5 metre uzunluğundaki 104 kiloluk Burma pitonunu yakalayınca şaşkınlıklarını gizleyemedi
15:40 ABD'de enflasyon rakamları temmuz ayında yüzde 8,5'e geriledi
15:18 Muharrem İnce: 6'sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan'ı yenerim diyemiyor
14:49 AFAD'dan İstanbullulara kuvvetli yağış uyarısı: Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olun
14:47 Akhisarspor'da başkan adayı Mikail Aydın'ın getirdiği baklavayı yiyen 8 futbolcu kadro dışı bırakıldı
14:47 Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'in evi terk ettiği iddiasını çok sert cevap: Artık saçmalayın, bizi rahat bırakın!
14:11 Türkiye bunu da gördü! Banu Parlak, "tek zaman bulduğum yer burası" deyip tuvalet ihtiyacını giderirken video paylaştı
14:59 CHP yurt dışı örgütlenme çalıştayı, yarın İstanbul'da başlıyor! Bülent Tezcan: Seçime yönelik çok ciddi çalışmalar yapılacak
14:34 Vali Yerlikaya'dan İstanbul için "turuncu" uyarı: Yağışların çok kuvvetli olması bekleniyor
13:44 Survivor ünlüsü Aleyna Kalaycıoğlu, yıldız futbolcu Cengiz Ünder ile yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 15:53:01. #1.11#
SON DAKİKA: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement