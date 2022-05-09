Kırşehir Kitap Günleri'ne 50'nin üzerinde şair ve yazar katılacak - Son Dakika
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Kırşehir Kitap Günleri'ne 50'nin üzerinde şair ve yazar katılacak

09.05.2022 15:41
Kırşehir Kitap Günleri'ne 50'nin üzerinde şair ve yazar katılacak

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 13-22 Mayıs'ta Kırşehir Kitap Günleri etkinliği düzenleyeceklerini bildirdi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 13-22 Mayıs'ta Kırşehir Kitap Günleri etkinliği düzenleyeceklerini bildirdi.

Ekicioğlu, yazılı açıklamasında, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde 10.00-19.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek Kırşehir Kitap Günleri'nde 50'nin üzerinde şair ve yazarın okurlarıyla buluşacağını ifade etti.

Kırşehir'in yemek kültürünün tanıtılması amacıyla bir televizyon kanalındaki yemek yarışmasının jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın da etkinliğe katılacağını vurgulayan Ekicioğlu, tarihi Ağalar Konağı'nda tanıtım yapılacağını aktardı.

Şair ve yazarların söyleşi ve imza günlerine katılacağını belirten Ekicioğlu, tüm kitapseverleri 13-22 Mayıs'ta etkinliğe beklediklerini kaydetti.

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Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir, Kitap, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir Kitap Günleri'ne 50'nin üzerinde şair ve yazar katılacak - Son Dakika


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