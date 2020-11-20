Kırşehir Valisi Akın'a Dünya Çocuk Hakları Günü ziyareti - Son Dakika

Kırşehir'de çocuklar, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akın, ziyarete gelen çocukları makamında ağırlayarak günlerini kutladı.

Ziyarette konuşan Vali Akın, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nün 1989 yılında kabul edilen Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'yle kutlanmaya başladığını ifade etti.

Bununla farkındalık oluşturulmasının amaçlandığını belirten Akın, şöyle devam etti:

"Bugün vesileyle çocuklarımızla bir araya geldik. Devletimiz, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza önem vermekte, onların sağlıklı ve zeki bireyler olarak yetişmesi için gereken imkanı sağlamaktadır. Bizler de çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlama gayretindeyiz. Çocuklarımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, hepsine güzel bir gelecek diliyorum."

Vali Akın, ziyaret anısına çocuklara hediye verdi.