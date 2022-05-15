Kırşehir Valisi Akın'dan veda ziyaretleri - Son Dakika

Valiler Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına atanan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, veda ziyaretlerini sürdürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akın ve eşi Saliha Akın, sevgi evlerinde kalan çocuklar ile huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Akın, Fatma Bacı Sevgi Evleri'nde devletin koruması altındaki çocuklarla vedalaşmasının ardından huzurevindeki büyüklerle bir araya geldi.

Vali Akın, "4 yıllık görev süresi içerisinde Kırşehir'in bütün dinamikleri ile istişare içinde olmaya özen gösterdik. Bizler için her zaman yol gösterici olan değerli büyüklerimizi unutmayacağız. Sizlerin tecrübelerinden faydalanmak bizler için çok kıymetliydi. Sizlerden ayrılıyor olmanın hüznünü yaşıyoruz ancak sizleri tekrar ziyarete geleceğiz." ifadelerini kullandı.