Kırşehir Valisi Akın, Mucur ilçesinde incelemede bulundu - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir köy ve binanın karantinaya alındığı Mucur ilçesini ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı.

Kırşehir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Akın, Mucur Kaymakamlığı'nda düzenlenen toplantıda koronavirüs salgını ile mücadelede yürütülen çalışmalar ve tedbirlerle ilgili Kaymakam Kaya Çelik'ten bilgi aldı.

Akın, burada yaptığı açıklamada, tüm dünyayı tehdit eden ve Türkiye'de de görülen koronavirüs salgını nedeniyle devletin aldığı tedbirlerin il genelinde uygulandığını ifade etti.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere toplumun sağlığı için vatandaşların uyması gerektiğini belirten Akın, şöyle devam etti:

"Ülkemiz bu süreci devletimizin aldığı tedbirlerle diğer ülkelere göre daha başarılı bir şekilde geçiriyor. Yeni normalleşme sürecinde mutlaka hijyene, sosyal mesafe kuralına ve maske takmaya özen göstermeliyiz. Mucur ilçemizde de son günlerde virüs vakalarına rastlanılmıştır. Mucur halkımızdan rehavete kapılmadan tedbirleri uygulamalarını bekliyoruz."

Toplantıya katılan İl Sağlık Müdürü Ali Bulut da ilçedeki koronavirüs vakalarıyla ilgili bilgi aktardı.

Öte yandan Vali Akın, Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz'ı da ziyaret ederek yapımı devam eden belediye hizmet binası ile ilgili bilgi aldı.