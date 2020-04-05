Kırşehirli emeklilerden Milli Dayanışma Kampanyası'na anlamlı destek - Son Dakika

Kırşehir'de maaşlarını Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla alan 65 yaş üstü 3 emekli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na maaşlarıyla destek verdi.

Merkeze bağlı Özbağ beldesinde yaşayan Mehmet Atabey (76), Dulkadir'de oturan Hasan Maraş (70) ve Kaman ilçesine bağlı Savcılı Büyükoba köyünde ikamet eden Avni Kılıç (73), 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, emekli maaşlarını alabilmek için yardım istedi.

Kırşehir Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan görevliler, Atabey, Maraş ve Büyükoba'nın evlerine kadar giderek maaşlarını almalarını sağladı.

Devletin emekli maaşlarını ayaklarına kadar getirmesinden dolayı çok mutlu olan emeklilerden Mehmet Atabey 2 bin 500, Hasan Maraş 1000, Avni Kılıç da 800 lirasını "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın da sosyal medya hesabından mesaj yayımlayarak, emeklilerin bu güzel davranışları için teşekkür etti.

Akın, mesajında, "Vefa Sosyal Destek Grubumuz aracılığıyla emekli maaşlarını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayan 65 yaş üstü büyüklerimizi bu örnek davranışlarından dolayı kutluyor, şükranlarımızı sunuyorum. Kendilerine ve milletimize sağlıklı günler temenni ediyorum. Bugünleri de omuz omuza atlatacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Kırşehir Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu temsilcisi Fatih İlhan'dan emekli maaşını almanın mutluluğunu yaşayan Mehmet Atabey, AA muhabirine, koronavirüs tehlikesinin ortaya çıkmasından sonra devletin yaptığı fedakarlıkların çok büyük olduğunu söyledi.

"Allah devletimize milletimize zeval, sıkıntı vermesin"

Emekli maaşlarının bile ayaklarına getirildiğini belirten Atabey, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyayı televizyondan öğrendiğinde 2 bin 500 lira olan emekli maaşını bağışlamaya karar verdiğini dile getirdi.

Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla bağışının yapmanın huzurunu yaşadığını anlatan Atabey, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanının yapmış olduğu kampanyaya çok duygulandım, Sağlık Bakanıma da. Ben de ufak bir hediyede bulunmak istedim. Şimdi maaşımı verdim ama ilerleyen zamanda da başka yardımlar yapmayı samimi olarak istiyorum. Allah devletimize milletimize zeval, sıkıntı vermesin. İnşallah, bu sıkıntıdan da Cenabıhak sayesinde kurtuluruz."