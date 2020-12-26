Kış aylarında aç ve susuz kalan eşeklere sahip çıktılar - Son Dakika

MARDİN'in Midyat Belediyesi ile Midyat Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği'nce yapılan ortak çalışmaya kış mevsiminde aç ve susuz kalan sahipsiz eşekler barınakta koruma altına aldı.

Midyat Belediyesi ile Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği'nin iş birliğiyle kış aylarında aç ve susuz kalan sahipsiz eşekler geçici bir barınakta koruma altına alındı. Çalışma kapsamında korumaya alınan 40 eşeğin beslenmesi için Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin tarafından 6 ton saman ve yemlik temin edildi. Çalışmayı 4 gönüllüyle yürüttüklerini söyleyen Midyat Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Zeynel Abidin Erdem, barınaktaki eşekleri kış mevsimi boyunca besleyeceklerini söyledi. Erdem, "Eşekleri besliyoruz, kışın soğuktan koruyoruz. Yazın çalıştırılıp kışın sokağa salınan eşeklerimizi topladık. Şu an 40 eşeğimiz oldu. Sokaktaki hayvanlar için gönüllü olduk" dedi.