Kış Aylarında At Bakımının Zorluğu

21.01.2026 09:54
Eskişehir'de at yetiştiricisi Yenel Kaya, kışın bakımın zorluğuna dikkat çekti ve hayvanlarının sağlığını ön planda tutuyor.

Eskişehir'de İngiliz ve Arap atının yetiştiriciliğini yapan Yenel Kaya, kış ayında soğuğa rağmen hayvanlarının bakımının oldukça zor olduğuna dikkat çekti. Kayıp düşmesin diye 24 saat atlarına gözü gibi bakan Kaya, "Kış bakımı yaza göre biraz daha ağır geçiyor" dedi.

Osmanlı Devleti döneminde gözde tayların yetiştiği Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde at yetiştiriciliği yapan Yenel Kaya, kış aylarında işinin zorluğundan bahsetti. Suyun ve yemin sıcaklığına dikkat ettiklerine değinen Kaya, zeminin kaygan olmaması ve hayvanların kayıp sakatlanmamalarına özen gösterdiklerine dikkat çekti. Her gün baktığı sayıları 90 ile 100 arasında değişen at ve tayların dışarı bırakmaları gerektiğini söyleyen Yenel Kaya, aksi halde atların ahırda bunaldıklarını söyledi. Sabah saat 9'da dışarı salınan atlar öğleden sonra saat 16.00'a kadar dışarıda özgürce koşturuyor. At ve taylara günde 10 kilograma kadar yem verdiğini söyleyen Kaya, bakım yapmanın insana huzur verdiğine değindi.

"Kış bakımı yaza göre biraz daha ağır geçiyor"

Atların kış bakımı hakkında konuşan Yenel Kaya, "Atlarımızın sağlığı için onları her gün dışarı çıkarmak zorundayız. Hayvanlar dışarı çıkmadıkları zaman strese giriyorlar. Doğaları gereği dış ortamı görmeleri, yerde otlarını ve yoncalarını yemeleri gerekiyor; ancak bu şekilde gece içeride rahatça dinlenebiliyorlar. Kış bakımı suyun, havanın ve zeminin soğuk olması nedeniyle yaza göre biraz daha ağır geçiyor. Sabahları yerlerde şiddetli don varsa hayvanları dışarı çıkarmıyoruz. Ayaklarında nal olmadığı için 'maya' dediğimiz hassas taban yapıları nedeniyle kayıp düşmelerinden veya ayaklarının acımasından çekiniyoruz; sonuçta bu atlarımızın hepsi gebe. Zemin uygun olduğunda sabah 9-10 gibi salıyoruz, akşam 16.00 gibi de erken saatte içeri alıyoruz" dedi.

"Atlarımız günde 8 ila 10 kilo arasında yem tüketiyor"

Bebek gibi atlara 24 saat baktıklarını belirten Kaya şöyle devam etti;

"İşletmemizde 24 saat kesintisiz hizmet devam ediyor. Her hayvanın belli bir beslenme rasyonu var. Örneğin İngiliz atlarımız günde 8 ila 10 kilo arasında yem tüketiyor, biz de bu miktarı öğünlere bölüyoruz. Yemini yemeyen veya iştahı kesilen hayvanları sağlık problemleri açısından yakından takip ediyoruz. Bir sorun olduğunda veterinerimize başvuruyoruz; gerekli kan tahlilleri ve muayeneler yapıldıktan sonra önerilen tedavi yöntemlerini harfiyen uyguluyoruz. Şu an 25 tane gebe kısrağımız var. Doğumlar 25 Ocak itibarıyla başlayıp Mayıs ayına kadar devam edecek. Bakanlığın verdiği izinler doğrultusunda, 15 Şubat ile 15 Haziran arasındaki çekim dönemlerinde tescilli aygırlarla süreci yürütüyor, tahlillerini yapıyor ve pedigrilerini çıkartıyoruz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, Ekonomi, Yerel, Doğa, Son Dakika

