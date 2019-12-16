"Kış Gelmeden Sen Gel" projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kış Gelmeden Sen Gel' projesi - Son Dakika

"Kış Gelmeden Sen Gel" projesi

6 saat önce

Safranbolu Belediyesi Hayır Çarşısı tarafından başlatılan "Kış Gelmeden Sen Gel" projesi kapsamında yardımlar yapılmaya başlandı.

Safranbolu Belediyesi Hayır Çarşısı tarafından başlatılan "Kış Gelmeden Sen Gel" projesi kapsamında yardımlar yapılmaya başlandı.


Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin talimatı ile başlatılan ve daha önce durum tespiti yapılmış ihtiyaç sahiplerine evlere odun, kömür ve soba yardımları başladı.


İhtiyaç sahibi vatandaşların sıcak bir kış geçirmelerini amaçlayan projede hayırsever vatandaşların duyarsız kalmadıklarını ifade eden Köse, "Geçtiğimiz günlerde başlattığımız ve daha önceden belirlediğimiz ihtiyaç sahiplerinin evlerine yakacak yardımlarımız başladı. Bununla beraber yardımlar gelmeye devam ediyor" dedi.


"Kış Gelmeden Sen Gel" projesine destek veren tüm hayırseverlere teşekkür eden Köse, "Safranbolu Belediyesi olarak sosyal ve vatandaş odaklı belediyecilik anlayışımız ile halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KARABÜK

Safranbolu, Elif Köse, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:48 Kaynak: İHA
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