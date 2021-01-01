Kış günü Yediveren, Yasemen şaşkınlığı - Son Dakika

Antalya'nın Kemer İlçesindeki bazı Yediveren güller kış güneşi altında çiçek açtı, vatandaş bu durumu yeni yıl için iyi haberlerin müjdecisi olarak yorumladı.

Çamyuva Mahallesi'nde yaşayan Uğur Uzundal'ın bahçesindeki yediveren Gül, Hanımeli ve Yasemenler yılın son günlerinde sıcak hava sebebiyle bir anda çiçeklerini açtı. Yediveren güllerinin bu mevsimde açmasının şaşkınlığıyla sevincini bir arada yaşayan Uğur Uzundal, normalde Mayıs ayında tomurcuklanan yediveren güllerin Eylül sonlarına kadar defalarca açtığını kış aylarında dinlenmeye geçtiğini söyledi. Uzundal, "2020 yılı çok kötü haberlerle girmişti. Depremler, uçak kazaları, salgın hastalıklar. Bu da öyle inanıyorum ki 2021'in müjdecisi. 31 Aralık 2020'de gördüğünüz gibi bu güller açtı. Bu bir müjde diye umuyorum. İnşallah 2021'in de bu gül zerafetinde sağlıklı, huzurlu mutlu bir yıl olmasını diliyorum. Bu, Rabbimizin verdiği bir lütuf" diye konuştu. - ANTALYA