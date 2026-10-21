Kış lastiği zorunluluğunda son 26 gün: Takmayan yola çıkamayacak!

Türkiye’de kış lastiği uygulaması için geri sayım başladı. 15 Kasım 2026’da başlayacak zorunlu dönem öncesinde sürücülerin hazırlıklarını tamamlaması gerekiyor. 15 Nisan 2027’ye kadar devam edecek uygulama kapsamında, kurala uymayan ticari araçların trafiğe çıkışına izin verilmeyecek, araç işletenlerine ise 6 bin TL idari para cezası uygulanacak.

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI 15 KASIM'DA BAŞLIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının belirlediği takvime göre, 2026-2027 kış sezonunda zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım’da yürürlüğe girecek. Beş ay sürecek uygulama, 15 Nisan 2027’de sona erecek.

Düzenleme, temel olarak şehirlerarası yollarda yolcu ve yük taşımacılığı yapan ticari araçları kapsıyor. Valilikler ise bölgesel hava ve iklim koşullarını dikkate alarak uygulama süresini birer ay öne çekebilecek veya uzatabilecek.

KURALA UYMAYANLARA 6 BİN TL CEZA

Zorunluluk kapsamında kış lastiği takmayan ticari araçlar denetimlerde yaptırımla karşılaşacak. Kurala aykırı hareket eden araç işletenlerine 6 bin TL idari para cezası uygulanırken, eksikliği bulunan araçların trafiğe çıkmasına da izin verilmeyecek.

Sürücülerin mağduriyet yaşamamak ve güvenli sürüş koşullarını sağlamak için belirtilen tarihten önce araçlarının lastiklerini kontrol ettirmeleri önem taşıyor.