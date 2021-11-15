Kış lastiğinde ikinci ele rağbet arttı - Son Dakika
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Kış lastiğinde ikinci ele rağbet arttı

15.11.2021 13:35

- Kış lastiğinde ikinci ele rağbet arttı Otomobil lastik fiyatlarının artması ikinci el lastiklere ilgiyi arttırdı.

- Kış lastiğinde ikinci ele rağbet arttı

TOKAT - Otomobil lastik fiyatlarının artması ikinci el lastiklere ilgiyi arttırdı.

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık itibariyle başlıyor. Uygulama öncesi sürücüler lastik değişimi için oto lastikçilerde yoğunluk oluşturmaya başladı. Sıfır lastik fiyatlarının artması nedeni ile ikinci el lastiklere rağbet arttı. Oto lastikçi Yunus Aykan, sıfır lastik fiyatlarına gelen zamlardan dolayı vatandaşların ikinci ele yönlendiğini söyledi. 5-6 ay içerisinde sıfır lastik fiyatlarına yüzde 30-50 oranında zam geldiğini belirten Aykan, "Genelde kış sezonu öncesinde ikinci el veya ikinci marka ürünlere talep var. Değiştirmemeyi düşünenlerde var. Genelde hava durumuna bakarak yola çıkılıyor. Kış lastikleri eksi derecelerde önemli rol oynuyor. İlla kar yağmasına gerek yok. Buzlanmalarda yağışlı havalarda etkisi çok oluyor" dedi.

Oto lastikçi Kemal Narlıgöl ise geçen yıla göre lastik fiyatlarının artmasının ikinci ele yansıdığını belirterek, "Müşterilerimiz yeni tarihli olursa ikinci eli tercih ediyor. Örnek verecek olursak 900 liralık sıfır bir lastiğin bir kış kullanılmış lastiğin ikinci eli 500 lira. Yüzde 40'a yakın ikinci ele yöneliş var" diye konuştu.

Kış lastiğinde ikinci ele rağbet arttı
Kış lastiğinde ikinci ele rağbet arttı
Kış lastiğinde ikinci ele rağbet arttı
Kış lastiğinde ikinci ele rağbet arttı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Otomobil, Aralık, Yerel, Güncel, Son Dakika

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