Kış mevsiminin çetin geçtiği Ovacık'ta kar kalınlığı 1 metreyi aştı - Son Dakika

Kış mevsiminin çetin geçtiği Ovacık'ta kar kalınlığı 1 metreyi aştı

19.01.2021 11:03
Kış mevsiminin çetin geçtiği Ovacık'ta kar kalınlığı 1 metreyi aştı, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış mevsiminin çetin geçtiği yerleşim yerlerinden Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, kar kalınlığının 1 metreyi geçmesi yaşamı zorlaştırıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış mevsiminin çetin geçtiği yerleşim yerlerinden Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, kar kalınlığının 1 metreyi geçmesi yaşamı zorlaştırıyor.

Munzur ve Mercan Dağları arasında kurulu, 1500 rakımlı Ovacık'ta, kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar kalınlığının bazı kesimlerde 1 metreyi geçtiği ilçenin yüksek rakımlı köylerinde beyaz esaret yaşanıyor.

Araçlar ile tek katlı evlerin kısmen kar altında kaldığı ilçede, yöresel mimariyle inşa edilmiş toprak evlerde yaşayan vatandaşlar, damların çökmemesi için belirli aralıklarla kar küreme çalışması yürütüyor.

Besiciler hayvanların aç kalmaması için çaba gösteriyor

İlçede geçimini hayvancılıkla sağlayan besiciler de çetin kış şartları altında hayvanların bakımı için zorlu mesai yapıyor.

Güne erken saatlerde başlayan besiciler, evlerinden yola çıkararak karlı patikaları aşıp ahırlarına ulaşmaya çalışıyor.

Yaz aylarında ahırlarının yanında istifledikleri ot, yonca ve saman balyalarını metrelerce karın altından çıkaran besiciler, daha sonra bu yem bitkilerini sırtta, el arabasında ya da kızaklarla ahırlarına taşıyıp keçi ve koyun sürüleri ile ineklerine yediriyor.

Kar ve tipi nedeniyle köy yollarının ulaşıma kapandığı ilçede, "kar kaplanları" olarak adlandırılan karla mücadele ekipleri de yollarda çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Karla mücadele ekipleri yoğun mesaide

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetlerine bağlı 12 kişilik ekip, 10 iş makinesiyle yüksek rakımlı ve dik yamaçlı köy yollarını açık tutmaya çalışıyor.

Karayolları 86. Şube Şefliğine bağlı 6 kişilik ekip de 3 iş makinesiyle, Tunceli-Ovacık ve Hozat-Ovacık ilçeleri arasındaki kara yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri ise merkez Pulur, Kandolar ve 94 Mahallesi'ndeki sokakları açık tutabilmek için büyük çaba gösteriyor.

Besici Sinan Kıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'dan Ovacık'a yerleşerek koyun yetiştiriciliği ile ilgilenmeye başladığını söyledi.

Çetin kış şartları altında yaşamlarını sürdürdüklerini ifade eden Kıl, "Kuraklık riskinin ortadan kalkması bizi çok sevindirdi. Şartlar zor ama ne yapalım? Kar kalınlığı 1 metre 20 santimetreye ulaştı. Bizler burada hayvancılıkla uğraşıyoruz. Vaktimizin çoğu hayvanlarla ilgilenmekle geçiyor. Ahırların çatısında biriken karları temizliyoruz. Koyunlar için kar altından ot çıkarıyoruz. Karla mücadelemiz devam ediyor." diye konuştu.

Doğu Anadolu Bölgesi, Tunceli, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kış mevsiminin çetin geçtiği Ovacık'ta kar kalınlığı 1 metreyi aştı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Oktay Kaynarca, İbo Show'a katılanları eleştiren Güvenç Dağüstü'ne öfke kustu Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 442,5 liradan işlem görüyor Bakıcısının dehşeti yaşattığı yaşlı kadının ablası konuştu: Çok yaramazlar, beni de döverler Yüksekovalı esnafın iş yeri önüne yaptığı kardan koltuk ve eşyalara yoğun ilgi Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz Meteoroloji'nin verilerine göre Bolu eksi 32 dereceyle bu gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu 7 yaşında taktığı küpeler nedeniyle Keloid hastalığına yakalanan genç kız, tedavi olamazsa duyamayacak DSÖ Temsilcisi Sucaklı: Koronavirüs aşısıyla ilişkilendirilmiş herhangi bir ölüm bildirilmedi
Mesut'un Mesut'un "Türkiye'de takım tutmuyorum" sözleri yıllar sonra ortaya çıktı         
11:43
Altyapı çalışması yapan ekipler, Roma dönemine ait tarihi kalıntı buldu Altyapı çalışması yapan ekipler, Roma dönemine ait tarihi kalıntı buldu         
11:22
Burak Yılmaz sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak Burak Yılmaz sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak         
11:10
Davutoğlu'ndan Bahçeli'nin açıklamalarına sert tepki: Artık normalleşmeli Davutoğlu'ndan Bahçeli'nin açıklamalarına sert tepki: Artık normalleşmeli         
10:57
İçinde 7 kişi vardı! Gecenin karanlığında suçüstü yakalanan kaçak avcıların lüks cipine el koydu İçinde 7 kişi vardı! Gecenin karanlığında suçüstü yakalanan kaçak avcıların lüks cipine el koydu         
10:46
Melek İpek'in öldürdüğü tecavüzcü eşi, sosyal medyadan 'en ölümcül mermi' paylaşımı yapmış Melek İpek'in öldürdüğü tecavüzcü eşi, sosyal medyadan 'en ölümcül mermi' paylaşımı yapmış         
10:17
Kamyon kaldırımda uyuyan işçileri ezdi: 13 ölü Kamyon kaldırımda uyuyan işçileri ezdi: 13 ölü         
09:45
AK Parti MKYK'da 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili teklif Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı AK Parti MKYK'da 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili teklif Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı         
09:33
10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı 10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı         
09:15
NASA, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili harita yayınladı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede NASA, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili harita yayınladı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede         
09:10
Başarılı oyuncu Melih Çardak, Arka Sokaklar dizisine dahil oldu Başarılı oyuncu Melih Çardak, Arka Sokaklar dizisine dahil oldu         
08:42
Alanya'da avokado çekirdeği alışveriş aracı oldu! Adet başı 1 lira sayılıyor Alanya'da avokado çekirdeği alışveriş aracı oldu! Adet başı 1 lira sayılıyor         
08:13
Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı         
08:04
Vakalar düşünce normalleşme gündeme geldi! Tedbirlerin mart ayında esnetilmesi bekleniyor Vakalar düşünce normalleşme gündeme geldi! Tedbirlerin mart ayında esnetilmesi bekleniyor         
07:43
İzmir dönüşü korkunç kaza! Arabası takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü İzmir dönüşü korkunç kaza! Arabası takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü         
07:37
Çukur dizisinde Yamaç'a hayatının dayağını atan maskeli dövüşçünün kimliği ifşa oldu Çukur dizisinde Yamaç'a hayatının dayağını atan maskeli dövüşçünün kimliği ifşa oldu         
20:07
Oyuncu Zehra Yılmaz, kar pozuyla takipçilerini mest etti Oyuncu Zehra Yılmaz, kar pozuyla takipçilerini mest etti         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2021 12:02:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kış mevsiminin çetin geçtiği Ovacık'ta kar kalınlığı 1 metreyi aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei