Kısık Kanyonu'ndaki çalışmalarda sona yaklaşıldı - Son Dakika

Denizli'nin Çal ilçesindeki Kısık Kanyonu, çalışmaların ardından turizme açılacak.

Kent merkezine 60, ilçeye 7 kilometre mesafedeki kanyonda, 3 kilometre uzunluğunda yapılması planlanan yürüyüş yolunun 700 metrelik bölümü tamamlandı.

Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, yaptığı açıklamada, sarp kayalıklar arasında Büyük Menderes Nehri'nin aktığı, Bizans ve Roma dönemlerine ait kaya mezarlarının bulunduğu Kısık Kanyonu'nu, yürüyüş ve dağcılık sporları için yeni bir rota haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kanyonda hummalı bir hazırlığın devam ettiğini anlatan Akcan, "Belediyemizin kendi olanaklarıyla yapımına devam ettiği kanyonu 2021 yılında turizme kazandırmayı hedefliyoruz. Kanyon bittiğinde bölgemiz önemli bir turizm üstlerinden biri olacak. Genişliği 80, derinliği ise 120 metreye ulaşan kanyonda cam teraslar ve sosyal tesisler de yer alacak." dedi.