Kışın habercisi vargitler Tunceli'de doğayı süsledi - Son Dakika

Kışın habercisi vargitler Tunceli'de doğayı süsledi

26.10.2020 11:43
Kışın habercisi vargitler Tunceli'de doğayı süsledi, System.String[]

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, sonbaharın gelişiyle tarla ve ormanlık alanlarda açan mor renkli vargit çiçekleri göz kamaştırıyor.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, sonbaharın gelişiyle tarla ve ormanlık alanlarda açan mor renkli vargit çiçekleri göz kamaştırıyor.

Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, Mercan Vadisi, Kırkmerdiven Şelaleleri ve Harami Deresi'nin bulunduğu 1500 rakımlı Ovacık'ta, güz renkleri, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

Güz sebebiyle kavak, meşe ve söğüt ağaçlarının sarı ve kızılın tonlarına büründüğü ilçede, kışın habercisi olarak bilinen vargit çiçekleri de açmaya başladı.

Ormanlık alanları ve tarlaları renklendiren ve bilimsel adı "colchicum speciosum" olan vargitler, sonbahar renkleri ile bütünleşerek adeta görsel şölen sunuyor.

Arı ve kelebeklerin de konduğu vargitler, yöredeki fotoğraf sanatçılarının ilgisini çekiyor.

Konaklar köyünde yaşayan Nihat Derman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sonbaharın gelişiyle doğanın rengarenk olduğunu söyledi.

İlçede havaların iyice soğuduğunu belirten Derman, "Köyümüzde bulunan kavak ve meşe ağaçları sonbaharla rengarenk oldu. Tarlalarımızda da mor renkli vargit çiçekleri açtı. Doğa, şu an çok güzel. Bizler de köyde bir yandan hayvanlarımızın bakımı ile uğraşırken diğer yandan da bu güzelliklerin tadını çıkarıyoruz." dedi.

Munzur Vadisi, Tunceli, Munzur, Ovacık, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kışın habercisi vargitler Tunceli'de doğayı süsledi - Son Dakika

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