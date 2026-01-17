Kışın Sokak Kedilerine Şefkat - Son Dakika
Kışın Sokak Kedilerine Şefkat

17.01.2026 09:59
Oltu'da gençlik merkezi gönüllüleri, sokak kedileri için evler ve yiyecek kapları hazırladı.

ERZURUM'un Oltu ilçesinde gençlik merkezi gönüllüleri, kış şartlarından olumsuz etkilenen sokak kedileri için plastikten kedi evleri hazırladı. İlçenin farklı noktalarına yerleştirilen evlerin önlerine ayrıca mama ve su kapları da konuldu.

Oltu Gençlik Merkezi gönüllüleri, yağışlardan zarar görmemesi için streç filmle sardıkları kedi evlerini ilçe merkezindeki park ve bahçelere yerleştirdi. Gönüllüler, kedilerin soğuktan korunması için evlerin içerisine kullanılmayan giysilerden yataklar yerleştirdi. Streç filmle kaplanarak su geçirmez hale getirilen evler, ilçenin farklı noktalarına bırakıldı. Ayrıca kedi evlerinin bulunduğu alanlara mama ve su kapları konularak, sokak kedilerinin temel ihtiyaçları karşılandı.

KEDİLER İÇİN KIŞ HAZIRLIĞI

Gençlik merkezi gönüllüsü Hilal İnce, plastikten yaptıkları evlerin içerisine yumuşak ve sıcak olması için kıyafetler yerleştirdiklerini söyledi. Veteriner teknikeri ve gençlik merkezi gönüllüsü Esranur Yıldız da kedileri sağlık kontrolünden geçirdi. Kedilere iç ve dış parazit uygulamaları yapan Yıldız, bazı kedilere de ilaç vererek tedavi etti. Yıldız, Oltu Gençlik Merkezi olarak bugün sokak hayvanlarını düşünerek böyle bir etkinlik düzenledik. Onların barınabilecekleri yuvalar hazırladık, yanlarına su ve mama kapları koyduk. Aynı zamanda iç ve dış parazit uygulamalarını yaparak, onları kışa daha sağlıklı ve mutlu bir şekilde hazırlıyoruz dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Gençlik, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kışın Sokak Kedilerine Şefkat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Kışın Sokak Kedilerine Şefkat - Son Dakika
