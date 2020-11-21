Kısıtlamada gelenek bozulmadı - Son Dakika

Kısıtlamada gelenek bozulmadı

21.11.2020 23:32

Adana'nın Kozan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması şırdan ve ciğer satıcılarını harekete geçirdi.

Adana'nın Kozan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması şırdan ve ciğer satıcılarını harekete geçirdi. Yoğun talep nedeniyle yakın yerlere drone'la da şırdan servisi yapıldı.

Kozan'da saat 20.00'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması şırdan ve ciğer satışlarını etkilemedi. Şırdan kazanlardan tezgaha çıkmadan tükendi. Kozan'da şırdan servisi yapan Murat Mercan uzak mesafelere araç ile Şırdan servisi yaparken yakın mesafe de drone ile sırdan servisi yaptı. Balkondan verdiği şırdan siparişini drone ile alan Emine İnanç kronik rahatsız grubu olduklarını için ayaklarına hizmeti geldiğini kaydetti.

Şırdan ve paça işletmesi Murat Mercan yakın mesafe de drone ile servis yapıldığını kaydederek, "Malum yasak çıkmaya başladı. Şuan üçüncü kazanımızı attık. Adanalılar şırdandan vazgeçmiyor. Adana'da şırdan kıtlığı var. Az sayıda olunca Dana şirdan alternatif ile servis veriyoruz. Bizim adana denilince akla gelen şırdan" diye konuştu.

50 yıldır ciğer kebapçısı olan Fuat Dokuzcu, evlere sipariş yetiştirmek için yoğun çalıştığını kaydederek, "Kozan'da bu hizmeti vermekten gurur duyuyorum. Servislerimiz arttı. Adanalıların vazgeçilmez tutkusu ciğer, şırdan. Müşterimize hitap etmeye çalışıyoruz" diye konuştu. - ADANA

Kısıtlamada gelenek bozulmadı
Kısıtlamada gelenek bozulmadı
Kısıtlamada gelenek bozulmadı
Kısıtlamada gelenek bozulmadı
Kısıtlamada gelenek bozulmadı
Kısıtlamada gelenek bozulmadı
Kısıtlamada gelenek bozulmadı
Kısıtlamada gelenek bozulmadı
Kısıtlamada gelenek bozulmadı
Kısıtlamada gelenek bozulmadı

Adana, Drone, Kozan, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kısıtlamada gelenek bozulmadı - Son Dakika


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