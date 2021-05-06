Kısıtlamalara rağmen kahvede kumara 28 bin lira ceza - Son Dakika

Kısıtlamalara rağmen kahvede kumara 28 bin lira ceza

06.05.2021 11:58
Kısıtlamalara rağmen kahvede kumara 28 bin lira ceza, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, yasak olduğu halde açılan kahvede, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kumar oynayan 9 kişiye, 28 bin 350 lira ceza uygulandı.

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, yasak olduğu halde açılan kahvede, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kumar oynayan 9 kişiye, 28 bin 350 lira ceza uygulandı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde yasak olmasına rağmen açık tutulan kahvede kumar oynandığını belirledi. İşletmeye baskın yapan ekipler, içeride 9 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Masa üzerindeki 600 lira ve oyun pullarına el koyuldu. Kısıtlamaları ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları gerekçesiyle 9 kişiye de toplam 28 bin 350 lira ceza kesildi.


Kısıtlamalara rağmen kahvede kumara 28 bin lira ceza
Kısıtlamalara rağmen kahvede kumara 28 bin lira ceza

Hisarcık, Kapaklı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kısıtlamalara rağmen kahvede kumara 28 bin lira ceza - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kalben, Kalben, "Zayıflasan on numara kadınsın" diyen takipçisine verdiği yanıtla sosyal medyayı salladı Savaş gemileri Jersey adasına gidiyor! İngiltere ile Fransa arasında balıkçılık gerilimi yaşanıyor Savaş gemileri Jersey adasına gidiyor! İngiltere ile Fransa arasında balıkçılık gerilimi yaşanıyor İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor Songül Karlı estetiksiz halini paylaştı: Ben hep güzeldim Songül Karlı estetiksiz halini paylaştı: Ben hep güzeldim Başkan Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması: Herkesin çalışabileceği bir hoca değil Başkan Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması: Herkesin çalışabileceği bir hoca değil Adana'da aşiretler birbirine girdi, sokaklar savaş alanına döndü Adana'da aşiretler birbirine girdi, sokaklar savaş alanına döndü Kayalıkta yüzyıllar öncesine ait yunus figürü görenleri hayrete düşürüyor! Kayalıkta yüzyıllar öncesine ait yunus figürü görenleri hayrete düşürüyor! Koronvirüs belediyeye sıçradı, personeller karantinaya alınınca işler başkana kaldı Koronvirüs belediyeye sıçradı, personeller karantinaya alınınca işler başkana kaldı

Son Dakika Haberleri
12:04 Fenerbahçe ile yollarını ayıran Erol Bulut, Gaziantep'in başına geçiyor
12:02 Kulakların içinden neler çıktı neler: Aralarında kulaklık tıpası, boncuk ve oyun hamuru da var
11:58 Kolombiya'da vergi reformu tansiyonu yükseldi: Evdeki insanları diri diri yakmak istediler
11:51 Songül Karlı estetiksiz halini paylaştı: Ben hep güzeldim
11:35 Başkan Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması: Herkesin çalışabileceği bir hoca değil
11:28 Adana'da aşiretler birbirine girdi, sokaklar savaş alanına döndü
11:26 Fenerbahçe Yöneticisi Pirşen: Alanya maçı için karar derbiden önce açıklansın
11:12 Hakan Sabancı'nın aşk defteri hayli uzun! Hadise'den, Merve Boluğur'a kadar liste uzadıkça uzuyor
10:37 Ali Koç kararını verdi! Teknik adamlık ve sportif direktörlük 2024'e kadar Emre Belözoğlu'na emanet
10:34 WhatsApp'ta tartışmalı gizlilik sözleşmesini onaylamak için son gün 15 Mayıs!
Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor: 12 bin kişi işsiz kalacak Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor: 12 bin kişi işsiz kalacak         
12:19
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Erol Bulut, Gaziantep'in başına geçiyor Fenerbahçe ile yollarını ayıran Erol Bulut, Gaziantep'in başına geçiyor         
12:05
Kulakların içinden neler çıktı neler: Aralarında kulaklık tıpası, boncuk ve oyun hamuru da var Kulakların içinden neler çıktı neler: Aralarında kulaklık tıpası, boncuk ve oyun hamuru da var         
12:02
Kolombiya'da vergi reformu tansiyonu yükseldi: Evdeki insanları diri diri yakmak istediler Kolombiya'da vergi reformu tansiyonu yükseldi: Evdeki insanları diri diri yakmak istediler         
11:59
Soruşturma başlatıldı! Liechtenstein prensi Avrupa Birliği'nin en büyük ayısını öldürmekle suçlanıyor Soruşturma başlatıldı! Liechtenstein prensi Avrupa Birliği'nin en büyük ayısını öldürmekle suçlanıyor         
11:50
Kolombiya'da hükümet karşıtı gösterilerde 24 kişi ölürken, onlarca insan kayboldu Kolombiya'da hükümet karşıtı gösterilerde 24 kişi ölürken, onlarca insan kayboldu         
11:33
Hakan Sabancı'nın aşk defteri hayli uzun! Hadise'den, Merve Boluğur'a kadar liste uzadıkça uzuyor Hakan Sabancı'nın aşk defteri hayli uzun! Hadise'den, Merve Boluğur'a kadar liste uzadıkça uzuyor         
11:12
Muğla'da çıplak poz veren kadınlar gözaltına alındı Muğla'da çıplak poz veren kadınlar gözaltına alındı         
11:04
Son Dakika! Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan bina çöktü, enkaz altında çok sayıda araç var Son Dakika! Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan bina çöktü, enkaz altında çok sayıda araç var         
10:43
Son Dakika: Tam kapanmada 1.100 TL'lik nakdi yardım ihtiyaç sahiplerine ödenmeye başlandı Son Dakika: Tam kapanmada 1.100 TL'lik nakdi yardım ihtiyaç sahiplerine ödenmeye başlandı         
10:26
Cem Yılmaz, '20 yaş' akımına katılan Mehmet Günsür'ün fotoğrafına yorum yaptı, kahkahalara boğdu Cem Yılmaz, '20 yaş' akımına katılan Mehmet Günsür'ün fotoğrafına yorum yaptı, kahkahalara boğdu         
10:26
Meral Akşener'den DEVA ve Gelecek Partisi'ne ittifak sinyali: İşbirliği söz konusu olabilir Meral Akşener'den DEVA ve Gelecek Partisi'ne ittifak sinyali: İşbirliği söz konusu olabilir         
10:15
Türkiye sınırında 'Mülteci akını' iddiası: Yakalanmamak için kaçıyorlar! Türkiye sınırında 'Mülteci akını' iddiası: Yakalanmamak için kaçıyorlar!         
09:52
Yüzlerce kilo sebze çöp dağları oluşturdu Yüzlerce kilo sebze çöp dağları oluşturdu         
09:51
Dünya gözü düşecek dev rokette! Türkiye de tehlike altında Dünya gözü düşecek dev rokette! Türkiye de tehlike altında         
09:28
Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi         
16:09
Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu         
15:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2021 12:22:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kısıtlamalara rağmen kahvede kumara 28 bin lira ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement