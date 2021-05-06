Kısıtlamalara rağmen kahvede kumara 28 bin lira ceza - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, yasak olduğu halde açılan kahvede, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kumar oynayan 9 kişiye, 28 bin 350 lira ceza uygulandı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde yasak olmasına rağmen açık tutulan kahvede kumar oynandığını belirledi. İşletmeye baskın yapan ekipler, içeride 9 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Masa üzerindeki 600 lira ve oyun pullarına el koyuldu. Kısıtlamaları ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları gerekçesiyle 9 kişiye de toplam 28 bin 350 lira ceza kesildi.