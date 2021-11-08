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Kışlık sebzeler özel öğrencilerden - Son Dakika

Kışlık sebzeler özel öğrencilerden

08.11.2021 13:51

Kışlık sebzeler özel öğrencilerden Toprakla buluşan özel çocuklar huzur buluyor Düzce'de eğitim gördükleri okulun bahçesine kurulan serada çalışan özel öğrenciler, hem üretimin inceliklerini öğreniyor hem de rehabilite oluyor.

Kışlık sebzeler özel öğrencilerden

Toprakla buluşan özel çocuklar huzur buluyor

DÜZCE - Düzce'de eğitim gördükleri okulun bahçesine kurulan serada çalışan özel öğrenciler, hem üretimin inceliklerini öğreniyor hem de rehabilite oluyor.

Düzce Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu yönetimi, eğitim gören özel öğrencilerin gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla okulun bahçesine sera kurdu. Boş zamanlarını serada çalışarak geçiren özel öğrenciler, hem rehabilite oluyor hem de domates, salatalık, biber ve marul gibi sebzeler yetiştirmeyi öğreniyor. Ders aralarında da öğretmenleri eşliğinde seraya inen öğrenciler, meyve sebze ekerek keyifli zaman geçiriyor.

"Kış sebzelerini özel öğrencilerle birlikte yetiştiriyoruz"

Serada ilgilenmenin öğrencilerin gelişimine katkı sağladığını söyleyen öğretmen Şükriye Kandemir Boz, "Kış sebzelerimizi öğrencilerimizle birlikte hem ekiyoruz hem de yiyoruz. Biz burada çocuklarımızın ilgi ve yeteneklerine göre eğitim vermeye çalışıyoruz. Bazı çocuklarımız toprağa dokunmak istemiyorsa bile onların da sosyal faaliyetlere katılmasını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Toprağa dokunmak istemeyen çocuklarımızın fideleri tutması, onları öğretmenlerine götürmesi, karşılıklı iletişime geçmesi bile bizim için çok büyük bir fayda. Seramızda sürekli hareket devam ediyor. Domateslerimiz vardı. Onların dönemi geçtikten sonra marullara başladık. Çileklerimiz halen var. Çileklerimizin ekimini çok önceden yapmıştık. Şimdilerde daha çok kışlık sebzelere yöneldik. Yakında da ıspanaklarımızı ekeceğiz" dedi.

"Hem ekim hem hasat yapmayı öğreniyorlar"

Seraya çok sayıda ürün ektiklerini kaydeden müdür yardımcısı Halil İbrahim Coşkun ise şöyle konuştu:

"Şu an marul ekimi yapıyoruz, bundan önce de domates hasadı yaptık. Öğrencilerimizle birlikte marul dikimine başladık. Derslerimizde çok keyifli geçiyor. Artık sınıf ortamından çıktık. Doğayla iç içe ortamlarda çalışıyoruz. Bunlarla birlikte çok kaliteli bir ders ortamı geçiriyoruz. Pandeminin etkilerini ortadan kaldırdık diyebiliriz. Eğitim sadece sınıfta olmuyor. Biz sıra dışı bir eğitimi seçtik. Derslerimizi daha çok sera ve hayvan bakım alanı gibi doğal alanlarda yapmaya çalışıyoruz. Çünkü otizm sosyal iletişim bozukluğudur. Biz bu öğrencilerimizin iletişim ve sosyal yanlarını kuvvetlendirmek için atölye çalışmalarımızı yaygın olarak kullanıyoruz. Öğrencilerimiz öğretmenlerimiz gözetiminde sürekli bir etkinlik içerisindeler. Çileklerin dikimi, marulların dikimi gibi hasat sürecini öğrencilerimize öğretiyoruz.

Kışlık sebzeler özel öğrencilerden
Kışlık sebzeler özel öğrencilerden
Kışlık sebzeler özel öğrencilerden
Kışlık sebzeler özel öğrencilerden

Türkseven, Domates, Hasat, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kışlık sebzeler özel öğrencilerden - Son Dakika


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