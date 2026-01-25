Kışta Çocukların Sağlığı için Beslenme Önemli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Kışta Çocukların Sağlığı için Beslenme Önemli

Kışta Çocukların Sağlığı için Beslenme Önemli
25.01.2026 09:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yanlış beslenme, çocuklarda enfeksiyon riskini artırıyor. Geleneksel besinler öneriliyor.

SOĞUK havalarla birlikte çocuklarda artan enfeksiyonların arkasında yalnızca virüsler değil, yanlış beslenme alışkanlıkları da yer alıyor. Medipol Sağlık Grubu Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Nevzat Aykut Bayrak, bağırsak sağlığının çocukların bağışıklık sisteminin temelini oluşturduğunu vurgularken, tarhana, kefir ve boza gibi geleneksel besinlerin koruyucu rolüne dikkat çekti.

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte çocuklarda üst solunum yolu ve mide-bağırsak enfeksiyonlarında belirgin bir artış yaşanıyor. Ancak uzmanlara göre bu tablo yalnızca mevsimsel virüslerle açıklanamıyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Nevzat Aykut Bayrak, yanlış beslenme, hazır gıdalar ve bilinçsiz antibiyotik kullanımı, çocukların bağırsak mikrobiyotasını zayıflatarak bağışıklık sistemini savunmasız bıraktığını belirtti.

'VÜCUDUN EN ÖNEMLİ SAVUNMA HATTI BAĞIRSAKLARDA'

Bağırsaklardaki yararlı bakterilerin çocukları enfeksiyonlara karşı koruduğunu vurgulayan Doç. Dr. Bayrak, "Vücudumuzun en önemli savunma mekanizması bağırsaklarda. Bu dengeyi sağlayan da bağırsak bakterileri. Eğer bu dost bakterileri doğru beslemezsek enfeksiyonlar hem daha sık görülür hem de daha ağır seyreder. Kış mevsimiyle birlikte çocuklar kapalı alanlarda daha fazla vakit geçiriyor. Bu durum da enfeksiyon riskini arttırıyor. Yanlış beslenme de bu riski katlıyor. Beslenmemiz bozuldukça bağırsak mikrobiyotamız zayıflıyor. Bu da çocukların öksürük, hırıltı ve geçmeyen hastalıklarla daha sık karşılaşmasına neden oluyor" dedi.

PROBİYOTİK ZENGİNİ GELENEKSEL BESİNLER ÖNE ÇIKIYOR

Bağırsak sağlığını korumanın en etkili yolunun doğru beslenme olduğunu ifade eden ve özellikle geleneksel besinlerin önemine dikkat çeken Doç. Bayrak, "Ev yapımı yoğurt, tarhana, kefir, boza, ayran, baklagiller ve liften zengin sebzeler bizim doğal probiyotik kaynaklarımız. Ne yazık ki artık bu tür yiyeceklerle beslenen çocukları parmakla sayıyoruz. Çocukların beslenme alışkanlıkları aile içinde şekilleniyor. Bu tür yiyecekleri tüketmeyen ebeveynlerin çocukları da tüketmiyor. En önemli görev anne babalara düşüyor. Sağlıklı beslenme kültürü evde başlıyor. Antibiyotik çok faydalı ama gereksiz kullanıldığında bağırsaklardaki dost bakterileri öldürüyor. Bu da bağışıklığı zayıflatıyor. Gerekli durumlarda elbette kullanılmalı ama her ateşte antibiyotik doğru değil. Antibiyotik kullanırken mutlaka probiyotik de alınmalı" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kışta Çocukların Sağlığı için Beslenme Önemli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak
Trabzonspor, zirve yarışından kopmadı Trabzonspor, zirve yarışından kopmadı
Fatih Tekke, Oulai iddialarına böyle yanıt verdi Fatih Tekke, Oulai iddialarına böyle yanıt verdi
Orta Doğu gerilimi havacılıkta kaosa yol açtı Orta Doğu gerilimi havacılıkta kaosa yol açtı
Balıkesir’de 5.1 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem
ABD İranlıları sınır dışı etmeye hazırlanıyor ABD İranlıları sınır dışı etmeye hazırlanıyor

09:20
İstanbul’u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti Şüpheliler yakalandı
İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı
09:06
Savaş çanları çalıyor Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı, iptal haberleri art arda geldi
Savaş çanları çalıyor! Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı, iptal haberleri art arda geldi
08:40
Bomba iddia: Hamaney yer altı sığınağında saklanıyor
Bomba iddia: Hamaney yer altı sığınağında saklanıyor
08:39
Yasemin Kay Allen, eski FBI ajanı ile sessiz sedasız evlendi
Yasemin Kay Allen, eski FBI ajanı ile sessiz sedasız evlendi
07:59
Temu’dan gündem yaratacak Türkiye kararı Baskın sonrası satışlar kısıtlandı
Temu'dan gündem yaratacak Türkiye kararı! Baskın sonrası satışlar kısıtlandı
02:00
Evli kadın yasak ilişki yaşadığı sevgilisini bıçak ve satırla katletti
Evli kadın yasak ilişki yaşadığı sevgilisini bıçak ve satırla katletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 09:40:32. #7.11#
SON DAKİKA: Kışta Çocukların Sağlığı için Beslenme Önemli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.