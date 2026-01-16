KİT'lerden 2026'da 679 Milyar Lira Yatırım

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) 2026'da 679 milyar 252 milyon 486 bin liralık yatırıma imza atacak, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) en fazla yatırım yapan KİT olacak.

AA muhabirinin, 2026 Yılı Yatırım Programı'ndan yaptığı derlemeye göre geçen yıl 405 milyar 473 milyon 289 bin lira olan KİT'lerin yatırım ödeneği, bu yıl yüzde 67,5 artışla 679 milyar 252 milyon 486 bin lira olarak öngörüldü.

TPAO, 332 milyar 555 milyon liralık yatırım hedefiyle KİT'ler arasında en fazla ödenek tahsis edilen kuruluş oldu. Ödenek tahsisinde TCDD Genel Müdürlüğü 113 milyar 85 milyon lira ile ikinci, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) 67 milyar 834 milyon lirayla üçüncü, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) 60 milyar 180 milyon lira ile 4'üncü sırada yer aldı.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü 38 milyar lira, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü 21 milyar lira tutarında yatırım yapacak.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü bu yıl 13 milyar lira, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) 11 milyar 90 milyon lira, Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) 10 milyar 639 milyon liralık yatırım gerçekleştirmeyi planlıyor.

En çok yatırım madencilik sektöründe planlandı

KİT'lerin gerçekleştireceği yatırımların sektörel dağılımlarına bakıldığında madencilik sektörü öne çıkıyor. Söz konusu kurumların bu yıl 339 milyar 275 milyon liralık yatırımı madencilik sektöründe gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Bu sektörü, 174 milyar 596 milyon lirayla ulaştırma-haberleşme, 139 milyar 749 milyon 600 bin lirayla enerji sektörleri takip ediyor.

Öte yandan KİT'lerin tarım, imalat ve diğer kamu hizmetleri alanlarında da yatırım gerçekleştirmesi planlanıyor.

2026 yılında planlanan KİT yatırımlarının dağılımı şöyle:

Kuruluşlar Tutar (Bin Lira) TPAO 332.555.000 TCDD 113.085.000 BOTAŞ 67.834.000 TEİAŞ 60.180.000 TCDD Taşımacılık AŞ 38.000.000 DHMİ Genel Müdürlüğü 21.000.000 Eti Maden İşletmeleri 13.000.000 TÜRASAŞ 11.090.000 EÜAŞ 10.639.000 Kıyı Emniyeti 3.580.000 Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ 2.577.000 Tarım İşletmeleri 1.420.000 Türkiye Taşkömürü Kurumu 1.150.000 TEDAŞ 857.600 TMO 842.000 Et ve Süt Kurumu 650.000 Devlet Malzeme Ofisi 311.500 TKİ 309.531 Çay İşletmeleri 99.200 TEMSAN 72.655 TOPLAM 679.252.486

Kaynak: AA