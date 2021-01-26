Kitap kurdu Ali dede, okuma aşkıyla gençlere örnek oluyor - Son Dakika

Kitap kurdu Ali dede, okuma aşkıyla gençlere örnek oluyor

26.01.2021 11:03
Kitap kurdu Ali dede, okuma aşkıyla gençlere örnek oluyor, System.String[]

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, ilkokuldan sonra eğitimine devam edemeyen ancak 3 çocuğunu okutup iş sahibi yapan 67 yaşındaki besici Ali Kayakutlu, yaklaşık yarım asırdır elinden kitabını düşürmüyor.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, ilkokuldan sonra eğitimine devam edemeyen ancak 3 çocuğunu okutup iş sahibi yapan 67 yaşındaki besici Ali Kayakutlu, yaklaşık yarım asırdır elinden kitabını düşürmüyor.

İlçedeki kütüphanenin müdavimlerinden olan Ali Kayakutlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla şehirden uzaklaşarak Atça Mahallesi'ndeki çiftliğinde, mütevazi yaşamı ve okuma aşkıyla örnek oluyor.

Kayakutlu, ilkokulu bitirdikten sonra maddi imkansızlıktan dolayı çiftçilikle uğraşan babasının yanında çalışmaya başladı. Askerlik dönemine kadar babasıyla çalışan Kayakutlu, vatani görevinin ardından evlenip aynı işi yapmaya devam etti.

Gençlik çağlarında kitap okumaya başlayan 3 çocuk babası Kayakutlu, bir dönem işlerinde iflas etse de hayat mücadelesinden hiç vazgeçmedi.

Kendisi okuyamadığı için çocuklarını okutmakta kararlı olan Kayakutlu, tüm zorluklara rağmen 3 evladının da üniversiteyi bitirip iş sahibi olmasını ve evlenip yuva kurmasını sağladı.

Zamanla işlerini düzelten Kayakutlu, bir çiftlik kurup burada besiciliği sürdürdü. Yıllar önce ilçedeki kütüphaneye de üye olan Kayakutlu, geçen sürede kütüphanenin de müdavimlerinden oldu.

Salgın dolayısıyla kütüphaneye gidemeyen ve çiftliğinin yanına yaptırdığı küçük bir kulübede yaşamaya başlayan Kayakutlu, hayvanlarla uğraşırken elinden kitabını da düşürmüyor. Kayakutlu, kimi zaman traktörün römorkunda kimi zaman da hayvanların yanında kitabını okuyor.

Yaşlı adamın okumaya olan ilgisini öğrenen İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer de Kayakutlu'ya çeşitli kitaplar hediye etti.

Kayakutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmayı ve kitap okumayı çok sevdiğini belirtti.

Özellikle tarihi kitapları okumayı tercih ettiğini belirten Kayakutlu, "Tarihi kitapları okuyunca, yaşayınca eskiye adapte oluyorum. Gözümde eskiler canlanıyor. Geçmişte insanlarımızın neler çektiğini daha iyi anlıyorum. Geçmişini bilmeyen geleceğini yönlendiremez. Okumaktan büyük bir haz alıyorum. Kahvede oyun oynamaktansa kitap okumak daha çok hoşuma gidiyor." dedi.

İnsanların okuması gerektiğine değinen Kayakutlu, şöyle konuştu:

"Okuyan insanın ufku genişliyor. Okuyanla okumayan insan bir olur mu? 'Bir harf öğretenin kulu kölesi olurum' diye sözler var. Bunlar boşuna söylenmemiş. Okumak kadar güzel bir şey yok. Ölünceye kadar, insanın gözü görünceye kadar okuması lazım. Tabi ki herkes bir değil. Kimisi seviyor kimisi de sevmiyor. Ama ben herkesin okumasını isterim. Her şeyden önce bilgi ediniyorsun. Dünyanın düzenini biliyorsun."

Kayakutlu, öğretmen olup insanlara faydalı olmayı çok istediğini ancak bu hayaline kavuşamadığı için üzgün olduğunu dile getirdi.

İlkokuldan sonra eğitimine devam edemediği için çok üzüldüğünü anlatan Kayakutlu, "Küçüklükten beri okumak bende bir ukdeydi. Çocuklarımı da bundan dolayı okuttum. Şimdi hepsi kendi ayakları üzerinde durabiliyor. Oğlum yurt dışında bankacı. İki kızımdan biri öğretmen diğeri de banka müdürü. Benim oğlum dünyayı gezdi. Neden? İşte o diploma sayesinde. En kötü şey cahillik." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer de kitap kurdu olarak nitelediği Kayakutlu'nun hikayesinin gurur verici olduğunu belirterek, buradan esinlenerek evlerinden çıkamayan yaşlılara da kitap ulaştırılacak bir projeyi hayata geçireceklerini söyledi.

Sultanhisar, Aydın, Kitap, Atça, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kitap kurdu Ali dede, okuma aşkıyla gençlere örnek oluyor - Son Dakika


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