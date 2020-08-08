'Kitap okuma yarışması' sonuçlandı - Son Dakika

Van merkez İpekyolu Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kitap Okuma Yarışması' sonuçlandı.

İpekyolu Belediyesi, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap okumayı sevdirmek ve seçkin eserlere ilgiyi artırmak için düzenlediği 'Kitap Okuma Yarışması' sonuçlandı. Yarışmada birinciye laptop, ikinciye tablet, üçüncüye fotoğraf makinesi, dördüncüye ise bisiklet verildi. Kazananlar ödüllerini Kaymakam ve Belediye Başkan Vekişi Sinan Aslan'ın elinden aldı.

"Türk edebiyatının önemli eserleri okunmuştu"

İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından dünyanın ve Türkiye'nin mücadele ettiği yeni tip korona virüs nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara yönelik "Okuyan İnsan En Güçlü İnsandır" sloganı ile hayat geçirdiği 'Kitap Okuma Yarışması' www.sinav.ipekyolu.bel.tr sitesi üzerinden 17 Temmuz 2020 Cuma günü 20.00 - 21.00 saatleri arasında online olarak yapılmıştı. Türk edebiyatının önemli eserlerinin okunduğu yarışmada 76 doğru ile Özgür Acar birinci, 68 doğru ile Barış Dinçer ikinci, 68 doğru ile (süre baz alınarak) Ela Naz Yurtsever üçüncü, 67 doğru ile Zülal Demirbaş ise dördüncü olmuştu.

"Yarışmaya birçok başvuru oldu"

Yarışmada dereceye giren başarılı okurlara İpekyolu Belediyesi hizmet binasında Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan tarafından ödülleri verildi. Belediye Başkan Vekili Aslan, dereceye giren okurları tebrik ederek, "Online olarak yaptığımız kitap yarışmasında birçok başvuru oldu. Yapılan sınavda dereceye giren 4 çok değerli arkadaşımıza çeşitli hediyeler sunduk. Emeği geçen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne, ekibine ve yarışmaya teveccüh gösteren bütün herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yarışmayı birinci tamamlayan Özgür Acar da "Kitap okumak çok önemli, hayatı anlamak için sürekli okumak gerekiyor. Belediyemizde böyle bir organizasyon düzenlediği için kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi. - VAN