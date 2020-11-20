Kitap okuyup, kamu hizmetinde çalışarak cezadan kurtuldular - Son Dakika

ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu, yaptığı çalışmalarda, birçok alanda şikayetçi ile şikayet edilen arasında uzlaşma sağladı. Suça sürüklenen çocuğa fidan dikme cezası verilirken, kanuni temsilcisi olan babası da derneğe para bağışında bulunup, gazetede özür ilanı yayımlattı. Bir başka şikayet edilen, kamu hizmetinde çalışırken, diğeri kitap okuma ile cezadan kurtuldu.

Antalya'da, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan yürütülen soruşturmada; dosyanın tarafları, Uzlaştırma Bürosu'nca görüşmeye davet edildi. Uzlaştırmacı aracılığıyla yapılan görüşmelerde, şikayetçiler A.S.A. ve M.A., suça sürüklenen çocuk H.E. ve kanuni temsilcisi olan baba A.E. ile bir araya geldi. Yapılan görüşme sonucu H.E., eğitim kurumunun bahçesine 5 fidan dikmesi, ayrıca gölgelik yaptırılması, Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'ne 500 TL bağış yapılması ve ulusal gazeteye özür ilanı yayımlatılması şartı ile cezadan kurtuldu.

Bir başka dosyanın tarafı olan S.S. ise 'güveni kötüye kullanma' suçlamasıyla şikayetçi F.G. ile bir araya getirildi. Uzlaştırmacı aracılığıyla yapılan görüşmelerde, şikayetçi F.G., yaşanan olay sonucu zararının oluştuğunu, bundan dolayı şüphelinin kamu kurumunda saatli ücretsiz olarak çalışmasını; ancak bu şekilde kendisini manevi olarak rahat hissedeceğini beyan etti. F.G., şüphelinin bu isteği yerine getirmesi halinde kendisi ile uzlaşacağını belirtti. Şüpheli de isteği yerine getirerek, Antalya Adliyesi'nde 10 gün boyunca hafta içi 13.30 ile 17.30 saatleri arasında kamu hizmeti görerek cezadan kurtuldu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'basit tehdit', 'hakaret' suçlarından yürütülen başka soruşturmada ise şikayetçi R.K. ile Y.G. uzlaştı. Uzlaştırmacı aracılığıyla yapılan görüşmelerde; şikayetçi, şüphelinin LÖSEV'e 1000 TL bağış yapması ya da pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 1'er saat olmak üzere 2 haftada toplam 6 saat kütüphaneye giderek kitap okuması halinde uzlaşmayı kabul edeceğini beyan etti. Şüpheli de kitap okumayı kabul ederek, talebi yerine getirdi.