Kitap okuyup, kamu hizmetinde çalışarak cezadan kurtuldular - Son Dakika

Kitap okuyup, kamu hizmetinde çalışarak cezadan kurtuldular

20.11.2020 13:21
Kitap okuyup, kamu hizmetinde çalışarak cezadan kurtuldular, System.String[]

ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu, yaptığı çalışmalarda, birçok alanda şikayetçi ile şikayet edilen arasında uzlaşma sağladı.

ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu, yaptığı çalışmalarda, birçok alanda şikayetçi ile şikayet edilen arasında uzlaşma sağladı. Suça sürüklenen çocuğa fidan dikme cezası verilirken, kanuni temsilcisi olan babası da derneğe para bağışında bulunup, gazetede özür ilanı yayımlattı. Bir başka şikayet edilen, kamu hizmetinde çalışırken, diğeri kitap okuma ile cezadan kurtuldu.

Antalya'da, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan yürütülen soruşturmada; dosyanın tarafları, Uzlaştırma Bürosu'nca görüşmeye davet edildi. Uzlaştırmacı aracılığıyla yapılan görüşmelerde, şikayetçiler A.S.A. ve M.A., suça sürüklenen çocuk H.E. ve kanuni temsilcisi olan baba A.E. ile bir araya geldi. Yapılan görüşme sonucu H.E., eğitim kurumunun bahçesine 5 fidan dikmesi, ayrıca gölgelik yaptırılması, Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'ne 500 TL bağış yapılması ve ulusal gazeteye özür ilanı yayımlatılması şartı ile cezadan kurtuldu.

Bir başka dosyanın tarafı olan S.S. ise 'güveni kötüye kullanma' suçlamasıyla şikayetçi F.G. ile bir araya getirildi. Uzlaştırmacı aracılığıyla yapılan görüşmelerde, şikayetçi F.G., yaşanan olay sonucu zararının oluştuğunu, bundan dolayı şüphelinin kamu kurumunda saatli ücretsiz olarak çalışmasını; ancak bu şekilde kendisini manevi olarak rahat hissedeceğini beyan etti. F.G., şüphelinin bu isteği yerine getirmesi halinde kendisi ile uzlaşacağını belirtti. Şüpheli de isteği yerine getirerek, Antalya Adliyesi'nde 10 gün boyunca hafta içi 13.30 ile 17.30 saatleri arasında kamu hizmeti görerek cezadan kurtuldu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'basit tehdit', 'hakaret' suçlarından yürütülen başka soruşturmada ise şikayetçi R.K. ile Y.G. uzlaştı. Uzlaştırmacı aracılığıyla yapılan görüşmelerde; şikayetçi, şüphelinin LÖSEV'e 1000 TL bağış yapması ya da pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 1'er saat olmak üzere 2 haftada toplam 6 saat kütüphaneye giderek kitap okuması halinde uzlaşmayı kabul edeceğini beyan etti. Şüpheli de kitap okumayı kabul ederek, talebi yerine getirdi.


Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya, Kitap, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kitap okuyup, kamu hizmetinde çalışarak cezadan kurtuldular - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı için cuma namazı zamanı, sokağa çıkma kısıtlaması dışında bırakılacak Yeni Merih Demiral olması beklenen Berke Önde, Vitoria'dan ayrıldı Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya bir tepki de Cemil Çiçek'ten geldi: Kabul edilemez AK Parti Grup Başkanı Vekili Özlem Zengin güzel haberi verdi: Bütçe kanunundan sonra hayvan hakları kanunumuzu yapacağız Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Alman polisi canlı yayını basarak doktoru tutukladı "Bugüne kadar sustum" diyen Gökçek'ten Arınç'a çok sert sözler: Sen ne biçim AK Partilisin Sahte çek ve senetle dolandırılan 30 besicinin ahırında, horoz ve tavuklar kaldı
Son Dakika: A Milli Basketbol Takımı'nda Başantrenör Ufuk Sarıca ile yollar ayrıldı Son Dakika: A Milli Basketbol Takımı'nda Başantrenör Ufuk Sarıca ile yollar ayrıldı         
13:14
Son Dakika! Kreşlerde 5 gün yüz yüze eğitim olacak Son Dakika! Kreşlerde 5 gün yüz yüze eğitim olacak         
12:26
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın faiz artırımına ilk yorum Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın faiz artırımına ilk yorum         
12:11
5 yıl hapsi istenen Metin Hara ifade verdi 5 yıl hapsi istenen Metin Hara ifade verdi         
11:49
Dünyaca ünlü yatırımcı Mobius, Merkez Bankası'nın faiz artırımını değerlendirdi: Türk piyasalarına güven artacak Dünyaca ünlü yatırımcı Mobius, Merkez Bankası'nın faiz artırımını değerlendirdi: Türk piyasalarına güven artacak         
10:46
Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı         
10:29
Üstüne gelen motosikletliyi uyardığı için çocuklarının gözü önünde feci şekilde dövüldü Üstüne gelen motosikletliyi uyardığı için çocuklarının gözü önünde feci şekilde dövüldü         
10:00
1 Aralık'tan itibaren zorunlu olacak! Oto lastikçilerde kış lastiği mesaisi yaşanıyor 1 Aralık'tan itibaren zorunlu olacak! Oto lastikçilerde kış lastiği mesaisi yaşanıyor         
09:58
Vali yardımcısı, annesini ve kardeşini öldürdüğü çifte cinayette şarjör değiştirip 18 kurşun sıkmış Vali yardımcısı, annesini ve kardeşini öldürdüğü çifte cinayette şarjör değiştirip 18 kurşun sıkmış         
09:52
Daha önce 2 kez ceza yiyen Merve Boluğur yine maskesiz görüntülendi Daha önce 2 kez ceza yiyen Merve Boluğur yine maskesiz görüntülendi         
09:29
İstanbul Havalimanı'nda Trump'ın kullandığı koronavirüs ilacı yakalandı İstanbul Havalimanı'nda Trump'ın kullandığı koronavirüs ilacı yakalandı         
09:22
Son Dakika: Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısı Avrupa Birliği'nde 280 lira olacak Son Dakika: Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısı Avrupa Birliği'nde 280 lira olacak         
09:16
Divle peynirine talep artınca 60 yıldır kullanılmayan mağarada da üretime başlanıyor Divle peynirine talep artınca 60 yıldır kullanılmayan mağarada da üretime başlanıyor         
08:43
Takla atan araçtan kurtulan alkollü sürücü isyan etti: Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım Takla atan araçtan kurtulan alkollü sürücü isyan etti: Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım         
01:00
Oyuncu Didem Balçın, hamile olduğunu açıkladı Oyuncu Didem Balçın, hamile olduğunu açıkladı         
21:05
Sahra hastanesi olarak düzenlenen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı Sahra hastanesi olarak düzenlenen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı         
16:44
Youtuber Çağdaş Özsarı'yı, aslan balığı zehirledi Youtuber Çağdaş Özsarı'yı, aslan balığı zehirledi         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2020 13:30:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kitap okuyup, kamu hizmetinde çalışarak cezadan kurtuldular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei