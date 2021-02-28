Bodrum'da evleri olan Kıvanç Tatlıtuğ, Ege'deki yatırımlarına yenisini ekledi. Yakışıklı oyuncu, bu kez villa almak yerine İzmir Urla'da zeytin ve organik tarım da yapabileceği 4 dönümlük araziyi 2 milyona satın aldı. Takvim'in haberine göre; Doğa tutkusunu gayrimenkul yatırımlarına da yansıtan Kıvanç Tatlıtuğ için Ege aşkı bir başka… Özellikle Başak Dizer'le evlendikten sonra tüm yaz aylarını Bodrum ve Marmaris arasında teknesiyle mekik dokuyarak geçiren ünlü oyuncu, buralardan ev alarak da yatırımlar yapmıştı.