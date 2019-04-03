Son Dakika Haberleri: Kıyafetiyle Denize Giren Adam Polisi Alarma Geçirdi

Kıyafetiyle Denize Giren Adam Polisi Alarma Geçirdi

2 saat önce

- Kıyafetiyle denize giren adam polisi alarma geçirdi Polis botunu karşısında gören vatandaş kıyafetlerini denizde çıkardı Polis, kıyıyı çıkan vatandaşı kollarına girerek ambulansa götürdüANTALYA - Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde kıyafetleriyle denize giren kişi, polise ve...

- Kıyafetiyle denize giren adam polisi alarma geçirdi
Polis botunu karşısında gören vatandaş kıyafetlerini denizde çıkardı
Polis, kıyıyı çıkan vatandaşı kollarına girerek ambulansa götürdü

ANTALYA - Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde kıyafetleriyle denize giren kişi, polise ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi. Polis tarafından etkisiz hale getirilen şahıs hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde bir kişinin kıyafetleriyle denize girdiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla sahile polis ve sağlık ekipleri geldi.
Bipolar bozukluğu (iki uçlu duygu durum bozukluğu) olduğu öğrenilen Ahmet T. deniz polisi botunu karşısında görünce kıyafetlerini denizde çıkarttı ardından sahile çıktı. Bottan suya giren dalgıç polis, Ahmet Tabak'ın kıyafetlerini denizden topladı. Polisin hastaneye götürme teklifini kabul etmeyen ve plajda yürüyen Tabak, ara sıra uzanıp güneşlendi.
Sahile gelen Ahmet T.'nin bir yakını, Ahmet T.'nin İstanbul'dan Antalya'ya ticari taksi ile geldiğini, 10 gün önce yeğenini kaybettiği için bazı sorunlar yaşadığını ve ilaçlarını da kullanmadığını söyledi.
Yakınının saldırgan olabileceğini söylemesi üzerine polisler, Ahmet T.'y yere yatırıp, daha sonra kollarına girerek ambulansa götürdü. Ambulansta tedavisi yapılan Tabak, polis eşliğinde Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:45 Kaynak: İHA

Konyaaltı Sahili, Antalya, Polis, 3. Sayfa
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