Hatay'da meydana gelen hortum, saniye saniye kameralara yansıdı. 15 dakika süren kum hortumu nedeniyle kıyıdaki vatandaşlar panik dolu dakikalar yaşadı.
Payas ilçesi sahilinde oluşan hortum dakikalarca kum ve denizden su çekti. Sabah saatlerinde kıyıya yakın yerde oluşan hortum yaklaşık 15 dakika sürdü. Kıyıda kum ve denizden su çeken hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hortum ilerleyerek etkisini kaybetti.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Yaşam › Kıyıdakiler için korku dolu bir 15 dakikaydı! Bir anda ortaya çıkan hortum, denizden su çekti - Son Dakika