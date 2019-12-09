Kıyıköy'de sit alanında define arayan şahıslar yakalandı

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde izinsiz define araması yapan 9 şahıs suçüstü yakalandı.



Edinilen bilgilere göre, Aytoroz Mevkiinde 1.derece sit alanı içerisinde jandarma ekipleri tarafından yapılan kolluk devriyesi sırasında, izinsiz define araması yapan 5 kişi fark edildi. E.G, L.A, O.O, G.H ve S.K gözaltına alınırken; 3 adet çekiç, 3 adet murç ve 2 adet 50 santimetre uzunluğunda ahşap çubuk ele geçirildi. Şüpheli şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.



Kurudere Mevkiinde 1. derece sit alanı içerisinde yer alan bölgede de 1 adet güç kaynağı ve 1 adet boşluk arama cihazı ile izinsiz define arama çalışması yapan B.G, Z.Ç, İ.Ö ve A.T isimli şahıslar jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ