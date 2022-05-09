"Kız kaçırma" gerekçesiyle husumetlisini sırtından bıçaklayarak öldürdü! - Son Dakika
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"Kız kaçırma" gerekçesiyle husumetlisini sırtından bıçaklayarak öldürdü!

09.05.2022 15:48

Konya'da Süleyman Ünal, 'kız kaçırma' meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Cem Ünalan'ı çıkan kavgada sokak ortasında sırtından bıçaklayarak öldürdü. Öte yandan cinayeti işleyen Ünal'ın babasının da dini nikahlı eşini bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı

Aralarında kız kaçırma meselesi yüzünden husumet bulunan Süleyman Ünal ile Cem Ünalan, buluşmak konuşmak için anlaştı. Buluşma noktasına iki arkadaşıyla birlikte gelen Cem Ünalan ile Süleyman Ünal arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ünalan, Süleyman Ünal'ı darbetti.

SIRTINDAN BIÇAKLADIĞI GİBİ KAYIPLARA KARIŞTI

Süleyman Ünal ise yanındaki bıçağı çekip Ünalan'ı sırtından bıçaklayarak kaçtı. Çağırılan ambulansla Meram Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ünalan, yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

EKİPLER KATİLİ YAKALADI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Süleyman Ünal ile olaya karıştığı düşünülen Rıtvan Evrin ve Fatih Öztaş'ı gözaltına aldı.

BABASI DA BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINI ÖLDÜRMÜŞ

Bu arada Süleyman Ünal'ın babası Ahmet Ünal'ın da 2 yıl önce dini nikahla birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü belirtildi.

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Süleyman Ünal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Kız kaçırma' gerekçesiyle husumetlisini sırtından bıçaklayarak öldürdü! - Son Dakika


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