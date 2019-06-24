Son Dakika Haberleri: Kız kardeşini amcasının oğluyla evlenmeyi reddedince öldürmüş
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kız kardeşini amcasının oğluyla evlenmeyi reddedince öldürmüş

1 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde kız kardeşini boğazını keserek öldüren Suriyeli zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Kız kardeşini amcasının oğluyla evlenmeyi reddedince öldürmüş, System.String[]
Adana'nın Kozan ilçesinde kız kardeşini boğazını keserek öldüren Suriyeli zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Zanlının, kızkardeşini amcasının oğlu ile evlenmek istemediği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Dün sabah saatlerinde Çanaklı Mahallesi Eryiğit Sokak No: 15/1 adresinde meydana gelen olayda, Suriyeli Basıl Dahır (20) kız kardeşi Bağdat El Dahır'ı (16) evde kimsenin olmadığı bir vakit boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Basıl Dahır'ın emniyetteki ilk ifadesinde kız kardeşini daha önceden amcasının oğlu ile nişanladıklarını ancak kardeşinin nişanı istemediğini bu yüzden kız kardeşini öldürdüğü öğrenildi. Katil zanlısı ağabey, 20 gün önceden cinayeti planlayarak işlediğini, annesi Fatıma Dahır'ı o gün 300 TL para vererek, "Sen git Adana'dan alışveriş yap" dediği ve annesini evden gönderdiği, baba Süleyman Dahır'ın ise o saatte işte olduğunu söylediği belirtildi.

Cinayet zanlısı Basıl Dahır emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kozan Adliye Sarayı'na çıkarıldı. Katil zanlısı ağabeyin ifadesinin alınmaya başlandığı öğrenildi. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:24 Kaynak: İHA
Adana, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adana'da vahşet! 15 yaşındaki kız çocuğu boğazı kesilerek öldürüldü Trabzon Araklı'daki selde ölü sayısı 8'e yükseldi Kız kardeşini boğazını keserek öldürmüştü! Vahşi cinayetin nedeni ortaya çıktı Camide üniversiteli kızı zorla öpen 62 yaşındaki sapık: Şeytana uydum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 12:16:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kız kardeşini amcasının oğluyla evlenmeyi reddedince öldürmüş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]