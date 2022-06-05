Kız meselesi yüzünden arkadaşını markette vurdu: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Kız meselesi yüzünden arkadaşını markette vurdu: 1 ağır yaralı

05.06.2022 00:03

Kız meselesi yüzünden arkadaşını markette vurdu: 1 ağır yaralı - Kız kavgasında marketi kana buladı Malatya'da silahla girdiği bir markette 'kız' meselesi yüzünden tartıştığı arkadaşını vuran şahıs ortalığı kana buladı.

Kız meselesi yüzünden arkadaşını markette vurdu: 1 ağır yaralı

- Kız kavgasında marketi kana buladı

MALATYA - Malatya'da silahla girdiği bir markette 'kız' meselesi yüzünden tartıştığı arkadaşını vuran şahıs ortalığı kana buladı.

Olay, 20.30 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Saray Bosna Caddesi üzerinde bulunan bir markete gelen M.Y. 'kız' meselesi yüzünden tartıştığı market çalışanı arkadaşı M.E.'ye tabancayla ateş açtı. Bıçakların da kullanıldığı kavgada vücudunun çeşitli yerlerine isabet alan M.E.'ye yaralandı. Olayın şüphelisi M.Y. bölgeden kaçarak uzaklaşırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çok fazla kan kaybeden yaralı M.E. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, olayın şüphelisi M.Y.'nin polis ekiplerine teslim olduğu öğrenildi. Hastanede tedavisi devam eden M.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu aktarılırken olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kız meselesi yüzünden arkadaşını markette vurdu: 1 ağır yaralı
Kız meselesi yüzünden arkadaşını markette vurdu: 1 ağır yaralı
Kız meselesi yüzünden arkadaşını markette vurdu: 1 ağır yaralı
Kız meselesi yüzünden arkadaşını markette vurdu: 1 ağır yaralı

YORUMLAR
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Kız meselesi yüzünden arkadaşını markette vurdu: 1 ağır yaralı Kız meselesi yüzünden arkadaşını markette vurdu: 1 ağır yaralı Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı Faik Erdoğan Vakfı, Malatya'ya ikinci camiyi kazandırıyor Faik Erdoğan Vakfı, Malatya'ya ikinci camiyi kazandırıyor
Kaynak: İHA

Bostanbaşı, Yeşilyurt, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kız meselesi yüzünden arkadaşını markette vurdu: 1 ağır yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kız meselesi yüzünden arkadaşını markette vurdu: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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