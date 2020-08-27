Kızı darp edilerek öldürülen acılı anne: "Kızımın kanı yerde kalmasın" - Son Dakika

Kızı darp edilerek öldürülen acılı anne: "Kızımın kanı yerde kalmasın"

KÜTAHYA - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinden yaşayan iki çocuk annesi Özge Sevinç'in Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Karapınar Köyü'nde yaşayan acılı aile, darp edilerek öldürüldüğü iddia edilen kızının katillerinin cezasını çekmesini istiyor.

23 Temmuz 2020 tarihinde Karapınar Köyü'nde toprağa verilen Özge Sevinç'in babası Ali Aktaş ve annesi Gülfer Aktaş (51), 12 aylık torunları ile acılı bekleyişlerinin devam ettiğini belirttiler. Baba Ali Aktaş, kızı Özge'yi Sındırgı'dan perişan ve felç olmuş bir durumda köyüne getirdiğini, kendisinin işkence gördüğünü söylediğini belirtti.

Özge'nin annesi Gülfer Aktaş, kızının ölmeden önce kendisinin Ahmet Sevinç tarafından darp edildiğini söylediğini, annesiz kalan torununu Özge ismiyle büyüyeceğini ifade etti.

Acılı aile, kızlarını darp eden vatandaşlardan davacı olduklarını ve kızlarının kanının yerde kalmayacağını belirttiler.