Kızılay Bursa Şubesi'nin çalışmaları ödülle taçlandırıldı - Son Dakika

Kızılay Bursa Şubesi'nin çalışmaları ödülle taçlandırıldı

Türk Kızılay Bursa Şubesi, 2019 yılı içerisindeki faaliyetleri ile ülke genelindeki Türk Kızılay şubeleri arasında performans birincisi oldu.

Türk Kızılay Bursa Şubesi, 2019 yılı içerisindeki faaliyetleri ile ülke genelindeki Türk Kızılay şubeleri arasında performans birincisi oldu.

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Türk Kızılay Bursa Şubesi, aralıksız sürdürdüğü faaliyetlerini birincilik ödülü ile taçlandırdı. 2019 yılı içerisinde gerçekleştirdiği Türk Kızılay'ın faaliyetlerini kamuoyuna anlatmak, sosyal yardımlar yapmak, genel merkez tarafından belirlenen hedeflere istinaden ihtiyaç sahiplerini tespit edip onlara ulaşmak, doğru bütçe yönetimi, bütçe kaynaklarını doğru kullanmak, yıl içerisinde toplanan bağış miktarı ve Türk Kızılay'ın faaliyetlerini çeşitli mecralara taşıyarak bilinirliğini arttırmak gibi faaliyetleri ile ülke çapındaki şubeler arasında Türkiye performans birincisi oldu. Türk Kızılay Genel Merkezi'nde ödüle layık görülen şubelerin temsilcilerinin katılımları ile gerçekleştirilen programla Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, ödülünü Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'tan aldı.


Programda yapılan değerlendirmeler sonucu dereceye girerek ödüle layık görülen şube temsilcileri nezdinde yöneticilerine, çalışanlarına, gönüllülerine ve bağışçılara teşekkür eden Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Türk Kızılay'ın gücünü bu iyilik organizasyonundan aldığını vurguladı. Çalışmalarında gösterdikleri üstün gayret ve sonucunda ulaştıkları başarılı sonuç nedeniyle Türk Kızılay Bursa bünyesinde iyiliğe gönül veren herkese teşekkür eden Dr. Kerem Kınık, bağışseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında kurulan doğru köprüler sayesinde bütün şubeleri ile birlikte dünyaya örnek bir iyilik hareketi gerçekleştirdiklerini söyledi.


Programda konuşan Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan ise sözlerine bu birincilikte payı olan başta Türk Kızılay'ın değerli bağışçıları ile Türk Kızılay Bursa Şubesi Yönetim kurulu Üyeleri'ne, Kadın ve Gençlik Kolları ile faaliyetlerde destek olan gönüllülerine teşekkür etti. Başkan Gürkan, 2020 yılında da gerek dünyayı saran covit19 pandemi krizi ve gerekse de diğer yardım çalışmalarıyla Türk Kızılay'ı en iyi şekilde temsil ederek, merhamet elini uzatmaya çalıştıklarını belirterek, Türk Kızılay'ın iyilik hareketini güçlendiren çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini belirtti. Türk Kızılay gönüllü ve bağışçılarına teşekkür ederek, desteklerinin devamını beklediklerini söyledi. - BURSA

Kızılay, Kınık, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 15:00 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kızılay Bursa Şubesi'nin çalışmaları ödülle taçlandırıldı - Son Dakika

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