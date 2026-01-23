Kızılay'dan Gazze'ye 20. İyilik Gemisi - Son Dakika
Kızılay'dan Gazze'ye 20. İyilik Gemisi

Kızılay\'dan Gazze\'ye 20. İyilik Gemisi
23.01.2026 13:35
Türk Kızılay, Gazze'deki insani krize destek amacıyla 20. İyilik Gemisi'ni Mersin'den uğurladı.

TÜRK Kızılayı, Gazze'deki insani krize destek amacıyla hazırladığı 20'nci İyilik Gemisi'ni Mersin Limanı'ndan dualarla uğurladı.

Türk Kızılay'ın, Gazze'de süren insani krize yönelik yardım çalışmalarını sürdürüyor. 20'nci Gazze İyilik Gemisi, Mersin Limanı'ndan törenle uğurlandı. Mersin Limanı'ndaki törene, Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Yener Tanık, Kızılay Mersin İl Başkanı Lütfi Parıltı ve Kızılay gönüllüleri katıldı.

Uğurlama töreninde konuşan Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Yener Tanık, geminin Gazze halkına taşıdığı yardımın yanında Türkiye'nin dayanışma ve insanlık duygusunu da beraberinde ulaştıracağını söyledi.

Gazze'de yaşanan zorlukların yalnızca çatışmalarla sınırlı olmadığını belirten Tanık, "Son aylarda etkisini arttıran yoğun yağmur, sel ve sert rüzgarlar zaten yerinden edilmiş ve sınırlı imkanlarla hayatta kalmaya çalışan aileler için hayatı daha da zorlaştırıyor. Yağmur sularıyla dolan çadırlar, çamurla kaplanan yaşam alanları ve soğuk hava koşulları; özellikle çocuklar, yaşlılar ve hastalar için ciddi riskler oluşturuyor. Islanan battaniyeler, yetersiz barınaklar ve sert rüzgarlar, günlük yaşamı her geçen gün daha da güçleştiriyor. İşte biz, bu zor koşullar altında ayakta kalmaya çalışan insanlar için, 7 Ekim 2023'ten bu yana hamiyetperver milletimizin dayanışma ruhuyla Gazze'ye uzanan bir iyilik yolu açtık. Bu yol kilometrelerle ölçülen bir hat değil; vicdanla, merhametle ve insanlık sorumluluğuyla kurulan bir köprü oldu. Bugüne kadar 20 bin tonu aşkın insani yardımı Gazze'ye ulaştırdık. En zor şartlarda dahi aşevlerimizde kaynayan tencerelerle her gün 30 bin ile 40 bin öğün arasında sıcak yemek ulaştırdık, ulaştırmaya da devam ediyoruz. Bugüne kadar dağıttığımız yaklaşık 11 milyon öğün, milletimizin merhametinin Gazze'nin kalbine bıraktığı derin bir izdir" dedi.

'1400 TON YARDIM TAŞIYOR'

Yaklaşan ramazan ayı dolayısıyla uğurlanan 20'nci İyilik Gemisi'nin yalnızca bir yardım seferi değil, aynı zamanda ramazanın ruhuna yakışan bir gönül seferi olduğunu ifade eden Yener Tanık, "Bu gemide yaklaşık 1400 tonluk gıda ve hijyen malzemesi, bebek malzemeleri, giyim, battaniye ve uyku tulumu bulunuyor. Uğurlayacağımız bu yardımlar, Mısır'ın El-Ariş Limanı üzerinden Refah Sınır Kapısı'na oradan da Mısır Kızılayı ve Filistin Kızılayı koordinasyonunda Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine teslim edilecek. Bu anlamlı iyilik yolculuğunda emeği geçen bağışçılarımıza, gönüllülerimize, çalışanlarımıza ve sürece katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor. İyilik Gemisi'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 20'nci İyilik Gemisi dualarla Gazze'ye doğru yola çıktı.

Kaynak: DHA

