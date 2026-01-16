Kızılay'dan Gazze'ye Kışlık Battaniye Desteği - Son Dakika
Yerel

Kızılay'dan Gazze'ye Kışlık Battaniye Desteği

Kızılay\'dan Gazze\'ye Kışlık Battaniye Desteği
16.01.2026 16:47
Türk Kızılay, Gazze'de 2 bin aileye kışlık battaniye ve sıcak yemek hizmeti sunuyor.

Türk Kızılay, Gazze'de soğuk hava şartlarından korunmaları amacıyla 2 bin aileye kışlık battaniye desteği sağladı.

Ateşkesle birlikte insani yardım geçişlerinin artması üzerine Kızılay, Gazze'deki aşevi kapasitesini ve dağıtım faaliyetlerini artırdı. Kızılay aşevleri günlük 35 bin kişilik kapasiteyle barınma alanlarında kalan sivillere, hastanelerdeki hastalara ve sağlık çalışanlarına sıcak yemek hizmeti veriyor. 7 Ekim 2023'te başlayan saldırıların ardından Gazze'ye insani destek ulaştırmaya devam eden Türk Kızılay, bugüne dek 10 milyon 535 bin 500 öğün sıcak yemeği bölge halkıyla paylaştı. Kızılay, aşevi hizmetlerine ek olarak 20 bin 337 ton insani yardım malzemesini de Gazze'ye taşıdı. Bölgede temiz su, temel gıda ve barınma desteğine yönelik çalışmalar da sürdürülüyor.

Soğuk kış şartlarına karşı battaniye desteği

Ateşkesin sağladığı nispi güvenlik ortamıyla birlikte sahadaki lojistik faaliyetlerin ivme kazanması üzerine Kızılay, her türlü ihtiyacın karşılanmasında bölge halkının yanında olmayı sürdürüyor. Gerçekleştirilen son dağıtımlarla Gazze şehrinde 2 bin aileye kışlık battaniye desteği sağlandı. Kış şartlarının etkisini artırdığı bölgede özellikle çocuklar, yaşlılar ve hastalar için hayati önem taşıyan bu desteklerin kış boyunca devam etmesi planlanıyor.

Yerel ve uluslararası paydaşlarla iş birliği içinde yürütülen insani operasyonlar sayesinde Gazze halkının temel ihtiyaçlarını karşılamak için hızlı ve etkin çözümler sunulması amaçlanıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Kızılay, Gazze, Yerel

Son Dakika Yerel Kızılay'dan Gazze'ye Kışlık Battaniye Desteği - Son Dakika

17:07
Kızılay'dan Gazze'ye Kışlık Battaniye Desteği
