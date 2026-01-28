Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Kurban Yardımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Kurban Yardımı

Kızılay\'dan İhtiyaç Sahiplerine Kurban Yardımı
28.01.2026 14:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay Patnos, bağışçıların kurban bağışıyla et paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Türk Kızılay Patnos Şubesi, hayırsever bir bağışçının yaptığı kurban bağışı sayesinde ihtiyaç sahibi ailelere yönelik anlamlı bir yardım faaliyetine imza attı.

Özel olarak hazırlanan et paketleri, önceden titizlikle belirlenen ve yardıma gerçekten ihtiyaç duyan ailelere büyük bir özenle ulaştırıldı.

Gerçekleştirilen bu çalışma, yalnızca temel gıda desteği sağlamakla kalmayıp, toplumda yardımlaşma ve dayanışma ruhunun güçlenmesine de önemli katkı sundu. Dağıtım sürecinde bağışçının cömertliği ile ailelerin mutluluğu, toplumsal birlik ve beraberliğin güzel bir örneğini ortaya koydu.

Türk Kızılay Patnos yetkilileri, desteklerinden dolayı bağışçıya teşekkür ederken, ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmalarının artarak devam edeceğini ifade etti. - AĞRI

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Kızılay, Kurban, Patnos, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Kurban Yardımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
DEAŞ’la işbirliği yapmakla suçlanıyor İşte Fransız şirketin Suriye’deki fabrikası DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, CENTCOM Komutanı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, CENTCOM Komutanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı

13:58
Bütün dünya onu konuşuyor Farioli Porto’da harikalar yaratıyor
Bütün dünya onu konuşuyor! Farioli Porto'da harikalar yaratıyor
13:51
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
12:50
Cenazede görülmemiş rahatlık Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
12:50
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
12:18
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
11:09
Sinem’i katleden cani cezaevinden mektup yolladı: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım
Sinem'i katleden cani cezaevinden mektup yolladı: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 14:12:30. #7.11#
SON DAKİKA: Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Kurban Yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.