Kızılay'dan Özel Gereksinimli Bireye Diş Tedavisi

15.01.2026 15:36
Van'da Kızılay, özel gereksinimli Fesih Sulhü'nün diş tedavisini gönüllü hekimle sağladı.

Van'da dişleriyle ilgili sıkıntı yaşayan 46 yaşındaki özel gereksinimli Fesih Sulhü, Türk Kızılayı Muradiye Şubesi ve gönüllü bir diş hekiminin desteğiyle tedavi edildi.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, kentte ihtiyaç sahiplerine destek verilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Muradiye ilçesinde yürütülen saha çalışmaları sırasında ailesini kaybettiği için yalnız yaşayan özel gereksinimli 46 yaşındaki Sulhü'nün dişleriyle ilgili sorun yaşadığı tespit edildi.

Bunun üzerine Sulhü'nün tedavisi için çalışma başlatan Kızılay gönüllülerine Diş Hekimi Dr. Çilek Taşçı destek verdi.

Taşçı, gönüllü olarak tedavisini üstlendiği Sulhü'nün diş tedavisini yaparak sağlığına kavuşmasını sağladı.

Muradiye Kızılay Şube Başkanı Selçuk Yay, yapılan çalışmanın yalnızca bir sağlık hizmeti değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın güzel bir örneği olduğunu belirtti.

Yay, "Türk Kızılayı olarak yalnızca acil durumlarda değil, hayatın her anında ihtiyaç sahiplerinin yanında yer alıyoruz. Gönüllü desteğiyle gerçekleştirilen bu anlamlı tedavi süreci, hepimize bir iyilik örneği sundu. İlçemizde mesleğini sürdüren Diş Hekimi Dr. Çilek Taşçı'ya bu özverili katkısı için yürekten teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kızılay, Güncel, Van, Son Dakika

15:57
