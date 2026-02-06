Kızılay Depremzedelere Desteğe Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kızılay Depremzedelere Desteğe Devam Ediyor

Kızılay Depremzedelere Desteğe Devam Ediyor
06.02.2026 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızılay, deprem sonrası destek çalışmalarını şubeleriyle sürdürecek ve afetzedeleri yalnız bırakmayacak.

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinden bu yana afet bölgesi faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılay, geçici yaşam alanlarının kademeli olarak sona ermesiyle birlikte destek çalışmalarını şubeler eliyle yürüteceğini duyurdu. Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Aradan geçen üç yılda bu felaketi yaşayanların elini bir an olsun bırakmadık. Söz verdiğimiz gibi, son depremzede yuvasına kavuşuncaya dek burada olacağız" dedi.

Kızılay tarafından yapılan açıklamada, "Türk Kızılay, 11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinden bu yana afet bölgesindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Akut dönemde yaklaşık 80 bin gönüllüsüyle seferber olan Kızılay, 427 milyonu aşkın sıcak yemek ve 4 milyona yakın yardım malzemesi dağıtarak acil ihtiyaçların karşılanması için çalıştı. Ardından depremden en çok etkilenen 6 ilde kurduğu Toplumsal Hizmet Merkezleri aracılığıyla sağlık, koruma, psikososyal destek, geçim kaynakları, barınma ile su ve sanitasyon alanlarında kapsamlı projeler hayata geçirdi" denildi.

Açıklamanın devamında şu bilgilere yer verildi:

"Kızılay, afet bölgesindeki ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirdiği programlarla bugüne kadar 548 bini aşkın haneye toplam 3,3 milyar TL nakit destek sağladı. Tarımsal faaliyetleri ve yerel ekonomiyi canlandırmak amacıyla yürüttüğü Esnaf ve Çiftçi Destek Programları kapsamında ise 10 bini aşkın esnaf ve çiftçiye yaklaşık 500 milyon TL nakit destek sağladı. Kızılay, konteyner kentlere temiz içme suyu sağlanması için kurduğu sabit ve ev tipi su arıtma sistemleriyle afetzedelerin güvenli suya erişimini kolaylaştırdı. Konteyner kentlerde yaşayan öğrencilerin eğitim süreçlerini desteklemek içinse 100. Yıl Kütüphaneleri'ni hayata geçirdi."

'SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ'

Depremin üçüncü yılında bölgede kalıcı konut teslimatlarının ilerlemesi ve geçici yaşam alanlarının kademeli olarak sona ermesiyle birlikte Kızılay, afetzedelere yönelik çalışmaların devamlılığını bölgedeki şube ve temsilcilikler eliyle sağlayacak. Şubeler, başta sosyal yardım ve toplum sağlığı destekleri olmak üzere çok yönlü destek çalışmalarını yerel düzeyde sürdürecek.

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Milletçe yaşadığımız felaketin üzerinden üç yıl geçti. Türk Kızılay olarak bu felaketi yaşayanların elini bir an olsun bırakmadık; yaraları el birliğiyle sardık ve uzun soluklu iyileştirme çalışmalarımızla acıları hafifletmek için gayret gösterdik. Bundan sonraki dönemde de desteklerimiz şubelerimiz eliyle devam edecek. Söz verdiğimiz gibi, son depremzede yastığa başını huzurla koyuncaya dek burada olacağız" dedi.

Kaynak: DHA

Kızılay, Ekonomi, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılay Depremzedelere Desteğe Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı
Yusuf Demir yeni takımına imzayı attı Kardeşiyle beraber oynayacak Yusuf Demir yeni takımına imzayı attı! Kardeşiyle beraber oynayacak
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba
Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran yüz nakli oldu Son haline yorum yağıyor Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran yüz nakli oldu! Son haline yorum yağıyor
Tartışma yaratan görüntü Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı Tartışma yaratan görüntü! Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı
Kante’nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor Kante'nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye’ye geliyor Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'ye geliyor
Epstein ölmedi mi Elden ele dolaşan bir fotoğraf ortalığı karıştırdı Epstein ölmedi mi? Elden ele dolaşan bir fotoğraf ortalığı karıştırdı

11:39
Soruşturma derinleşiyor Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
Soruşturma derinleşiyor! Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
11:38
Süper Lig devinden transferin son gününde milli yıldız için atak
Süper Lig devinden transferin son gününde milli yıldız için atak
11:26
3 aday var Fenerbahçe’de transfer için son gün çılgınlığı
3 aday var! Fenerbahçe'de transfer için son gün çılgınlığı
10:57
CHP’li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı
CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
10:51
Putin’e büyük şok Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
10:25
Ne yaptın sen Kante Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
Ne yaptın sen Kante! Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
10:00
Yıllar sonra ilk kez anlattı: Kadranı peçeteyle kapatmıştım
Yıllar sonra ilk kez anlattı: Kadranı peçeteyle kapatmıştım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 12:19:00. #7.11#
SON DAKİKA: Kızılay Depremzedelere Desteğe Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.